Zbigniew Rau spotkał się z Dyrektorem Generalnym FAO

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau spotkał się we wtorek z Dyrektorem Generalnym FAO Qu Dongyu - poinformował MSZ. Spotkanie poprzedza zaplanowaną na wtorkowe popołudnie inaugurację 33. Regionalnej Konferencji FAO w Łodzi.

Data: 10-05-2022, 14:20

Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization), czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r., rozpocznie się we wtorek o godz. 17. Konferencja ma potrwać do 13 maja. Zaplanowano dyskusję o konsekwencjach rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla światowego rolnictwa. W inauguracji weźmie udział minister rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz szef MSZ Zbigniew Rau.

Kryzys żywnościowy

"Podjęcie tematu kryzysu żywnościowego jest szczególnie ważne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę" - czytamy w komunikacie MSZ na Twitterze po spotkaniu Raua oraz Qu Dongyu.

Utworzona w 1945 roku FAO - zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez redystrybucję żywności i rozwój obszarów wiejskich - ma swoją siedzibę w Rzymie.