Po porannej stabilizacji, w drugiej części czwartkowych notowań złoty osłabia się względem euro, i zdaniem ekonomistów, może pozostać w okolicach 4,54 do końca obecnego tygodnia. Według nich, na krajowym długu inwestorzy przeszacowują swoje oczekiwania dotyczące możliwej skali przyszłych podwyżek stóp w kierunku niższych poziomów.

Autor: PAP

Data: 13-01-2022, 17:06

Złotówka się osłabia /fot. PTWP

"Na rynku EUR/USD mamy kontynuację osłabiania dolara po wczorajszych danych o inflacji w USA i w takim otoczeniu złoty powinien się umacniać. Jednak po porannej stabilizacji, obecnie złoty wyraźnie się osłabia w stosunku do euro. Bardzo podobne ruchy mają miejsce na rynku forinta i czeskiej korony, wobec czego ewidentnie mamy osłabienie koszyka walut z naszego regionu" - powiedziała PAP Biznes główna ekonomistka Banku Pocztowego, Monika Kurtek.

Szukając przyczyn takiego zachowania walut z regionu, ekonomistka zwróciła uwagę na zapowiedzi wprowadzenia cen regulowanych na Węgrzech oraz komunikat ze strony KE dotyczący kar nakładanych na Polskę w związku sytuacją wokół kopalni Turów, co oznacza, że w tym obszarze może dojść do eskalacji napięcia.

Wskazała również, na ogłoszoną przez premiera drugą tarczę antyinflacyjną, a rozwiązania zaproponowane w tej tarczy mogą wpływać na rewizję oczekiwanej skali przyszłych podwyżek stóp, a to pośrednio przekładać się może na złotego.

"Wracając do rynku polskiego, mamy przed sobą kolejne podwyżki stóp procentowych, co zapewne inwestorzy już zdyskontowali. To, co jednak ostatnio napłynęło na rynek, to ogłoszenie przez premiera Morawieckiego drugiej tarczy antyinflacyjnej, co może zmniejszyć oczekiwania dotyczące skali tych podwyżek. To może być również czynnik, który złotego osłabia" - dodała ekonomistka.

Zdaniem Kurtek, EUR/PLN zmierza w kierunku 4,54 i w okolicach tego poziomu lub lekko powyżej powinien zamknąć obecny tydzień.

O godzinie 15.25 kurs EUR/PLN rósł o 0,18 proc. i był notowany na 4,5337. Kurs USD/PLN zniżkował natomiast o 0,07 proc. do 3,9515. Na rynku eurodolara trwała kontynuacja czwartkowych wzrostów, a kurs EUR/USD rósł o 30 pipsów do 1,1471.

RYNEK DŁUGU

Omawiając rynek długu, Kurtek wskazała na uspokojenie nastrojów na rynkach bazowych po publikacji środowych danych dotyczących amerykańskiego CPI i mające miejsce w takim otoczeniu dalsze spadki rentowności krajowych obligacji.

"Na rynkach bazowych, czyli w USA i Niemczech obserwujemy stabilizację rentowności, a tym samym wygląda na to, że nastroje uspakajają się po wczorajszej publikacji amerykańskiego CPI. Na rynku długu w Polsce natomiast, mamy kolejny dzień wyraźnych spadków rentowności, co może oznaczać, że inwestorzy przeszacowują swoje oczekiwania dotyczące możliwej skali przyszłych podwyżek stóp w kierunku niższych poziomów. Wydaje się, że ogłoszona przez premiera druga tarcza antyinflacyjna jest głównym czynnikiem takiego zachowania naszego rynku" - powiedziała ekonomistka.

Zdaniem ekonomistki, spadki rentowności polskiego długu mogą być kontynuowane do końca obecnego tygodnia, jednak ich dynamika powinna maleć.

"Do końca obecnego tygodnia możemy zobaczyć jeszcze spadki rentowności naszego długu, jednak ich dynamika powinna maleć. Tydzień zakończymy jednak wyraźnym spadkiem" - zakończyła

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 0,4 pb do 1,729 proc., a niemieckich spadają o 3,3 pb do -0,0895 proc.