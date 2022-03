Złoty blisko porannych poziomów notowań

Złoty, po znacznym osłabieniu w ciągu dnia, zbliżył się w środę do poziomów notowanych rano; ok. godz. 18 euro kosztuje 4,73, a dolar 4,26 zł. W środę Nardowy Bank Polski po raz drugi informował o interwencji walutowej.

Autor: PAP

Data: 02-03-2022, 19:17

Złoty blisko porannych poziomów notowań /fot. PTWP

Od napaści Rosji na Ukrainę polski złoty jest pod silną presją. W środę ok. godz. 14 kurs euro w złotych zbliżał się do 4,83, a kurs dolara do 4,35 zł.

Ok. godz. 18 za euro płacono 4,73 zł, za dolara 4,26, a za franka szwajcarskiego 4,63 zł. Podobne poziomy były notowane ok. godz. 7.10 (euro 4,74, dolar 4,27, frank szwajcarski 4,64).

NBP interweniował na rynku walutowym

NBP dwukrotnie poinformował: we wtorek i w środę, iż dokonał interwencji na rynku walutowym, sprzedając "pewną ilość walut obcych za złote".

W środę także Ministerstwo Finansów podało, że środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji będą wymieniane "przede wszystkim na rynku walutowym w odpowiedniej skali". "Wymiana tych środków w NBP będzie miała charakter uzupełniający" - podał resort finansów w środowym komunikacie.