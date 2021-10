Złoty ma szansę jeszcze się umocnić

Do końca tygodnia złoty może jeszcze się umocnić, wspierany oczekiwaniami rynku na dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce - powiedział PAP Biznes analityk TMS Brokers, Maciej Madej. Dodał, że większą aprecjację polskiej waluty hamują ryzyka polityczne związane z konfliktem Polska-KE. Jego zdaniem, rentowność polskiego długu będzie rosła.

Autor: PAP

Data: 13-10-2021, 17:12

Złoty ma szansę jeszcze się umocnić /fot. Shutterstock

"Jeśli chodzi o rynek długu i złotego kluczową rolę odgrywają działania Rady Polityki Pieniężnej. Po zaskakującym ruchu podwyższającym stopy procentowe rynek jest lekko zdezorientowany. W przeciwieństwie tego, co sugeruje prezes NBP na konferencjach, rynek nie wierzy w jednorazowość podwyżek. Na rynku międzybankowym widzimy zakłady na dalszy wzrost stóp procentowych. Jest pewien problem komunikacyjny na linii bank centralny-inwestorzy. To wszystko sprawia, że w tej chwili prognozowanie sytuacji na rynku walutowym i na rynku długu jest utrudnione - nie opieramy się do końca o wskaźniki makro tylko zaufanie, a to ciężko prognozować" - powiedział Madej.

"Niewątpliwie to zacieśnianie polityki pieniężnej powinno nam umacniać złotego, czego jesteśmy generalnie świadkami. Od trzech sesji złoty się umacnia, dziś mamy poziomy 4,57/EUR. Sądzę, że powinien nam się dalej umocnić i do końca tygodnia kurs EUR/PLN powinien zejść nieco niżej" - dodał.

Analityk TMS Brokers podkreślił jednak, że umocnienie złotego mogłoby być większe, gdyby nie ryzyka polityczne związane z konfliktem Polska-KE po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

"Jest to czynnik, który niewątpliwie hamuje aprecjację złotego. Niemniej rynek oczekuje kontynuacji zacieśniania monetarnego, w związku z czym złoty dostaje wsparcie" - zaznaczył.

RYNEK DŁUGU

"Jeśli chodzi o krajowego obligacje tutaj też mamy do czynienia z błędami komunikacyjnymi. Dziś na przetargu outright buy NBP odkupił obligacje za nieco ponad 0,5 mld zł - to najmniej od listopada ubiegłego roku. De facto mamy do czynienia z cichym wygaszaniem programu skupu aktywów" - powiedział PAP Biznes Madej.

"To skutkuje wzrostem rentowności polskiego długu. Jeśli chodzi o 10-latki jesteśmy na poziomie 2,70 proc. i nie ma tu perspektywy zejścia niżej. Polski dług jest rekordowo tani jak na ostatnie czasy. Tutaj raczej oczekujemy dalszych wzrostów rentowności" - dodał.

Narodowy Bank Polski odkupił na przetargu outright buy 4 serie obligacji łącznie za 578 mln zł, z czego obligacje skarbowe za 300 mln zł i papiery BGK za 278 mln zł - wynika z danych NBP na platformie Bloomberg. Przed przetargiem NBP deklarował odkup do 4 serii papierów za maksymalnie 1 mld zł.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spada o 2 pb do 1,56 proc., a niemieckich zniżkuje o 3 pb do poziomu -0,13 proc.