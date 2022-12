Biznes i technologie

Złoty mocniejszy do euro i dolara

Autor: PAP

Data: 06-12-2022, 17:23

Złoty we wtorek wieczorem zyskiwał do euro i dolara. Euro kosztowało 4,69 zł, a dolar nieco ponad 4,47 zł.

Złoty we wtorek wieczorem zyskiwał do euro i dolara/ fot. Lukasz Radziejewski on Unsplash