Złoty może się osłabić

Spodziewana łagodna retoryka RPP powinna w kolejnych dniach osłabiać złotego w kierunku 4,53/EUR i ciągnąć rentowności krajowych 2-latek w dół - powiedział PAP Biznes ekonomista banku Millennium Mateusz Sutowicz. Zwrócił uwagę, że papiery 10-letnie prawdopodobnie osiągnęły swój krótkoterminowy limit po tym, jak we wtorek dotarły do 2 proc., czyli najwyższego poziomu od 1,5 roku.

"EUR/PLN próbował rano wyjść wyżej, w okolice 4,53, jednak w drugiej części dnia udało mu się wrócić do poziomu otwarcia, a nawet niżej, co w tych okolicznościach należy uznać za sukces. Na osłabienie złotego działają wczorajsze łagodne komentarze prezesa NBP, które trochę burzą rynkowy scenariusz o oczekiwanej podwyżce stóp procentowych w tym roku. Do tego złotemu nie sprzyja spór Polski z UE ws. praworządności" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Ekonomista przypomniał, że prezes NBP Adam Glapiński powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla PAP Biznes, że NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji i w razie pojawienia się określonych przesłanek jest gotowy na wycofanie akomodacji monetarnej, ale na razie, biorąc pod uwagę naturę szoków inflacyjnych i pandemiczną niepewność, byłoby to bardzo ryzykowne.

Z kolei Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji ws. środków tymczasowych z dnia 14 lipca. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

"Wydaje się, że przestrzeń do osłabienia złotego nadal istnieje, ale nie jest duża. W tym tygodniu możemy raczej dotrzeć do 4,53. Zmiana byłaby niewielka, ale kierunek to osłabienie, zbudowane głównie na tym, co prawdopodobnie usłyszymy w środę i w czwartek - że droga do łagodzenia polityki pieniężnej nie jest bliska" - ocenił Sutowicz.

Zwrócił uwagę, że w środę kończy się wrześniowe posiedzenie RPP, po którym poznamy decyzję ws. stóp procentowych, wraz z komunikatem RPP. Z kolei na czwartek godz. 15.00 zaplanowano konferencję prezesa Glapińskiego. Również w czwartek poznamy komunikat po posiedzeniu EBC.

We wtorek po południu kurs EUR/PLN jest 0,15 proc. niżej i zbliża się do 4,515, USD/PLN pozostaje bez większych zmian w okolicy 3,81, a EUR/USD idzie w dół o 0,2 proc. do 1,185.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności krajowych SPW rosną o kolejnych kilka pb, co w przypadku 10-latek oznacza powrót do 2 proc., czyli poziomu notowanego ostatnio na początku 2020 r.

"We wtorek obserwujemy powrót rentowności SPW na wyższe poziomy. W ubiegłym tygodniu ruch w górę odbywał się ze względu na czynniki krajowe, dziś jednak decydujące jest to, co dzieje się na rynkach bazowych. Tam rentowności idą lekko w górę, a my to naśladujemy" - zauważył Mateusz Sutowicz.

"W kolejnych dniach krótki koniec będzie uzależniony od wypowiedzi RPP. Przy łagodnej retoryce spodziewam się obniżenia dochodowości 2-latek. Z kolei 10-latki, po dotarciu do poziomu 2 proc., w krótkim terminie raczej wyczerpały swój potencjał wzrostowy" - wskazał.

Po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich wynoszą 1,368 proc. (+5 pb), a niemieckich wynoszą -0,329 proc. (+4 pb).