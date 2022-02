Złoty może się umocnić

Przy malejącym lokalnym ryzyku politycznym głównym czynnikiem wpływającym na złotego będą rosnące stopy procentowe, co powinno wzmacniać krajową walutę, a EUR/PLN może dotrzeć do 4,50 - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski. Ocenił, że po mocnym piątkowym spadku, rentowności SPW powinny wrócić do trendu wzrostowego.

Autor: PAP

Data: 04-02-2022, 15:31

Złoty może się umocnić/ fot.PTWP

"Wygląda na to, że nastąpiła zmiana nastawienia rządu do rozwiązania konfliktu z Komisją Europejską. Pojawił się projekt prezydenta, żeby w Sądzie Najwyższym zmienić to, co Komisji się nie podoba - to ważny krok dla złotego. Jednocześnie porozumiano się z Czechami w sprawie Turowa. Widać, że tematy polityczne zaczynają znikać i głównym czynnikiem, jaki pozostaje, są podwyżki stóp procentowych. W przyszłym tygodniu spodziewamy się ruchu w górę o co najmniej 50 pb, i poziomu 4,5 proc. na koniec roku" - powiedział Piotr Popławski.

"Co za tym idzie EUR/PLN może w ciągu tygodnia dotrzeć do 4,50. Złoty bardziej się jednak raczej nie umocni, ze względu na mocne dane z USA. Choć raport ADP wypadł na minusie, to piątkowe dane powinny wyraźnie wesprzeć dolara. Na EUR/USD pewnie będzie korekta w dół, która ograniczy umocnienie złotego" - ocenił.

Amerykański Departament Pracy podał w piątek, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w styczniu o 467 tys. wobec oczekiwanej zwyżki o 150 tys. i wzrostu o 510 tys. miesiąc wcześniej, po rewizji z 199 tys. W środę prywatna firma ADP Employer Services podała, że w firmach w USA ubyło w styczniu 301 tys.

Ok. pół godziny po piątkowym raporcie o rynku pracy w USA dolar umacnia się, a kurs EUR/USD jest 0,1 proc. pod kreską, w okolicy 1,142. O godz. 15.00 EUR/PLN rośnie o 0,2 proc. do 4,55, a USD/PLN zwyżkuje o 0,3 proc. do 3,98.

RYNEK DŁUGU

"Na całej krajowej krzywej SPW spodziewam się wyższych rentowności. Na krótkim końcu ruch ten wywołany jest oczekiwaniami na podwyżki stóp procentowych. Na długim końcu ważniejsze będzie zachowanie rynków bazowych, gdzie patrząc na piątkowy raport z rynku pracy w USA, również wydaje się że rentowności powinny tylko rosnąć" - ocenił Popławski.

W piątek rentowności SPW zniżkowały po ok. 20 pb na całej długości krajowej krzywej.

"Problemem jest cały czas bardzo niska płynność. Być może te spadki to efekt tego, że zagraniczni inwestorzy doważają nasze papiery po tym, jak ryzyko polityczne zaczęło maleć" - dodał.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną o 7 pb do 1,896 proc., a niemieckich idą w górę o blisko 5 pb do 0,195 proc.