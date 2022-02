Złoty najmocniejszy w regionie; na długu uspokojenie nastrojów

Podczas środowych notowań złoty wyraźnie się umacnia i jest najmocniejszy w regionie, na co - zdaniem ekonomistów - wpływają głównie czynniki lokalne. Na krajowym rynku długu, podobnie jak na rynkach bazowych, środowa sesja jest spokojna - zdaniem ekonomisty banku Millennium, Mateusza Sutowicza, inwestorzy czekają na czwartkowe posiedzenie ECB.

"Na środowej sesji obserwujemy znaczące umocnienie złotego, który mocno wszedł w dzień umacniając się wyraźnie od początku notowań. Ruch na PLN jest najmocniejszy spośród walut z regionu i wydaje się, że decydują o tym głównie czynniki lokalne. Myślę tutaj głównie o kolejnych wypowiedziach prezesa NBP, tym razem dla agencji Bloomberg, pokazujących - moim zdaniem - iż RPP może będzie chciała również kanałem kursowym ograniczać inflację i w ten sposób zdjąć nieco presję ze wzrostu stóp procentowych" - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Zdaniem ekonomisty, na umocnienie złotego wpływają również czynniki zewnętrzne w postaci nieco zmniejszonej presji związanej z napiętą sytuacją na Ukrainie, która w czasie ostatniego medialnego zaognienia mocno osłabiała złotego na tle walut regionu. Jego zdaniem, nie bez znaczenia jest również słabnący dolar, a to z kolei związane jest z oczekiwaniem na czwartkowe posiedzenie ECB w świetle ostatnich, wyższych od oczekiwań odczytów inflacji.

Posiedzenie ECB odbędzie się 3 lutego 2022, a komunikat oczekiwany jest o 13.45.

Inflacja

Inflacja wg HICP w Niemczech w styczniu wyniosła 5,1 proc. rdr wobec 5,7 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +4,3 proc. W ujęciu mdm HICP wyniósł +0,9 proc., wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,0 proc.

W kwestii przyszłego zachowania PLN, Sutowicz wskazał na przyszłotygodniowe posiedzenie RPP, które oprócz czynników globalnych będzie głównym czynnikiem wpływającym na zachowanie złotego.

"Obecnie uwaga inwestorów przenosi się przyszłotygodniowe posiedzenie RPP i konferencję prezesa, podczas której poznamy zapewne więcej wskazówek co do determinacji Rady w walce z inflacją i tego jak tę ścieżkę widzą. Sądząc po ostatnich wypowiedziach Adama Glapińskiego, ta ścieżka staje się co raz bardziej jastrzębia" - powiedział ekonomista.

Najbliższe posiedzenie RPP odbędzie się 8 lutego 2022 roku.

Ok. godz. 16.33 złoty się umacnia. Kurs EUR/PLN zniżkuje o 0,4 proc. do 4,5520, a USD/PLN idzie w dół o 0,7 proc. do 4,0280. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,27 proc. do 1,1302.

RYNEK DŁUGU

"Dzisiejsza sesja na krajowym długu jest spokojna, czy nawet niemrawa. Krótki koniec jest stabilny na poziomie 3,73 proc., podobnie stabilny jest długi koniec krzywej. Jedynie na 5-latkach obserwujemy spadki o ok. 5 pb, jednak biorąc pod uwagę ostatnią zmienność, jest to ruch niewielki. Na środkowym końcu krzywej, moim zdaniem, kluczowe jest utrzymywanie się powyżej poziomu 4,0 proc., a to się dzieje" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Jak powiedział Sutowicz, spokojnie jest również na rynkach bazowych - na niemieckim bundzie, a inwestorzy czekają już zapewne na czwartkowe posiedzenie ECB, które w świetle ostatnich zaskoczeń inflacyjnych może być ciekawe.

Na rynkach bazowych rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych zniżkują o 3,4 pb do 1,766 proc., a niemieckich idą w górę o 0,3 pb do 0,0365 proc.