Brakuje argumentów, które mogłyby wpłynąć na mocniejsze osłabienie złotego do euro i wybicie kursu powyżej 4,60/EUR - ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk rynków finansowych Banku Millennium Mateusz Sutowicz. Jego zdaniem, w najbliższych dniach rentowności obligacji 10-letnich pozostaną pod wpływem rynków bazowych.

Autor: PAP

Data: 20-07-2021, 18:51

Złoty nie osłabi się już mocno do euro /Fot. Shutterstock

"Nastąpiło minimalne osłabienie złotego do euro. We wtorek eurozłoty 4-krotnie próbował się przebić do poziomu 4,60, jednak mu się to nie udało. To co dla dzisiejszej sesji istotne, to dużo mniejsza zmienność w porównaniu z poniedziałkową sesja. EUR/PLN zbliża się do poziomów, które są istotne, a nie widzimy argumentów, które mogłyby wybić notowania powyżej tej bariery. Bardzo dużo jest już w cenach. Kolejne poziomy oporu są już dosyć ciasno ustawione, tak więc, jeśli mówimy o osłabieniu złotego w perspektywie kolejnych dni to nie powinno ono być już duże" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Sutowicz wskazał, że lokalne ryzyko dla kursu EU/PLN stanowi raport Komisji Europejskiej dotyczący praworządności w państwach członkowskich.

"Od tego uzależniałbym, czy pokonanie poziomu 4,60 możliwe w kolejnych dniach. Kartę przetargową w tym wszystkim może stanowić krajowy Plan Odbudowy, który czeka na zatwierdzenie prze KE, a to jest już rzecz niezwykle istotna dla inwestorów" - powiedział.

Raport poświęcony jest sytuacji we wszystkich krajach UE, w tym Polski.

KE informuje w nim, że "reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości, w tym nowe rozwiązania, nadal budzą poważne obawy".

We wtorek po godz. 16 EUR/PLN pozostawał blisko punktu odniesienia, powyżej 4,59, a USD/PLN rósł o niemal 0,3 proc. do 3,907. Z kolei EUR/USD tracił 0,3 proc. i znajdował się w okolicy poziomu 1,176.

RYNEK DŁUGU

We wtorek rentowności na długim końcu krzywej poprawiły 3-miesięczne minimum schodząc do poziomu 1,48 proc. Rentowności obligacji 2-letnich spadły o ponad 7 pb do 0,297 proc. 5-latki natomiast zniżkowały o 4 pb do 1,02 proc.

"10-latki konsekwentnie podążają za sentymentem globalnym i kopiują ruchy rynków bazowych. Spadki dotyczą także krótkiego końca krzywej. Inwestorzy globalnie odwracają się od trendów reflacyjnych, co powoduje także spadki polskich 2-latek. Myślę, że w najbliższych dniach te zmiany będą kontynuowane" - powiedział Mateusz Sutowicz.

Według analityka, rynki nadmiernie reagują na ryzyko IV fali pandemii.

"W scenariuszu średnioterminowym nie do końca rozumiem strach rynku związany z IV falą pandemii w Europie, bo to on jest głównym motorem pogorszenia sentymentu. W swoim scenariusz nie zakładamy znaczącego wzrostu restrykcji, bo poziom hospitalizacji i zgonów powinien być dużo niższy niż podczas wiosennej fali, z uwagi na postępującą akcję szczepień. Nie widzimy podstaw do tego, by aktywa takie jak obligacje niemieckie, amerykańskie, polskie, eurozłoty, eurodolar znajdywały się na poziomach zbliżonym do lutowych, czyli kompletnie odmiennego scenariusza gospodarczego" - powiedział Sutowicz.

We wtorek po południu rentowności amerykańskich obligacji 10-letnich są 3 pb niżej, na poziomie 1,151 proc., a niemieckich tracą 4 pb do -0,428 proc.