W poniedziałek złoty pozostaje zaskakująco mocny, a kurs EUR/PLN próbuje atakować okolice 4,7070 ustanawiając miesięczne minima - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz. Początek tygodnia na SPW przynosi presję na wzrost rentowności wzdłuż całej krzywej, a w najbliższych dniach 10-latki mogą znaleźć punkt równowagi w przedziale 8,25-8,30 proc. - dodał.

Złoty pozostaje zaskakująco mocny /fot. Shutterstock

Mocny złoty

Poniedziałek na krajowym rynku walutowym przebiega spokojnie, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Zaskakujące jest jednak to, że przez ostatnie trzy tygodnie kurs EUR/PLN notuje coraz niższe poziomy i w poniedziałek atakuje okolicach 4,7070 - powiedział PAP Biznes ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

"Sytuacja złotego prezentuje się zaskakująco dobrze zważywszy na fakt, że średnioterminowy obraz otoczenia dla PLN nie jest pozytywny, zważywszy na to co dzieje się w polskiej gospodarce" - dodał ekspert Banku Millennium.

O godzinie 14.47 kurs EUR/PLN spada o 0,24 proc. do 4,7106, a USD/PLN zwyżkuje o 0,34 proc. do 4,7579. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,6 proc. do 0,9898.

Rynek długu

Na krajowym długu, w poniedziałek, ma miejsce presja na wzrost dochodowości wzdłuż całej krzywej. Moim zdaniem rynek poszukuje swojego punktu równowago po ekstremalnej zmienności, w wyniku której w krótkim okresie znajdowaliśmy się powyżej 9 proc., a następnie poniżej 8 proc. - powiedział ekonomista Banku Millennium.

Ekspert dodał, że jego zdaniem w najbliższym czasie oczekuje się względnej stabilizacji na krajowym długu, do momentu posiedzenia RPP, które odbędzie się 9 listopada br.

"Posiedzenie to obarczone jest sporym ryzykiem i otwartym pozostaje pytanie czy Rada wróci do zacieśniania polityki pieniężnej, czy też nie wróci. Od tego zależeć będą dalsze przetasowania na rynku" - powiedział ekspert.

"Ten punkt równowagi dla krajowych 10-latek na najbliższe kilka dni oceniamy na okolice 8,25-8,30 proc." - dodał.

Odnosząc się do opublikowanych w poniedziałek wstępnych danych o CPI z Polski za październik br. ekonomista powiedział, że były one zgodne z rynkowymi oczekiwaniami i nie wpłynęły na przebieg notowań SPW.

Inflacja wchodzi na coraz wyższe poziomy w ujęciu rdr i naszym zdaniem do okolic połowy pierwszego kwartału 2023 będzie się ona nasilać. Otwartym pozostaje jednak pytanie czy dane te będą miały przełożenie na decyzje RPP. Poprzednie dane np. te o inflacji bazowej takiego przełożenia nie miały, a to utrudnia ocenę możliwego wpływu tych danych na rentowności SPW - powiedział Mateusz Sutowicz.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. wzrosły rdr o 17,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen o 18,0 proc. rdr i wzrostu o 1,7 proc. mdm.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 5 pb. do 4,06 proc., a niemieckich idą w górę o 2,8 pb. do 2,116 proc.

poniedziałek poniedziałek piątek 14.52 9.02 16.04 EUR/PLN 4,7082 4,7185 4,7179 USD/PLN 4,7580 4,7519 4,7337 CHF/PLN 4,7478 4,7553 4,7580 EUR/USD 0,9895 0,9930 0,9966 PS1024 8,531 8,310 8,321 DS0727 8,48 8,32 8,27 DS0432 8,27 8,13 8,11