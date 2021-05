Złoty pozostanie słaby; rentowności mogą zniżkować

Przed decyzjami Sądu Najwyższego o kredytach frankowych, które poznamy w najbliższych dniach, kurs EUR/PLN pozostanie na podwyższonych poziomach - ocenił w rozmowie z PAP Biznes główny ekonomista DM TMS Brokers Konrad Białas. Jeżeli na piątkowej konferencji prezesa NBP zostanie utrzymany gołębi ton, rentowności krajowych SPW mogą zniżkować.

Autor: PAP

Data: 06-05-2021, 17:00

Złoty pozostanie słaby

"W czwartek mamy słabszego złotego, który nieco odstaje od relatywnie silniejszych walut regionu. Nie interpretowałbym tego jako rozczarowanie po środowym posiedzeniu RPP. Komunikat raczej nie miał wpływu na notowania. Osłabianie się złotego bardziej wiązałbym z nadal nierozwiązaną kwestią kredytów frankowych. Część decyzji Sądu Najwyższego w tej sprawie poznamy już w piątek, a część 11 maja" - powiedział Konrad Białas.

"Do tego czasu złoty pozostanie pod presją i trudno będzie na nim dostrzec widoczne na rynkach zewnętrznych pozytywne nastroje" - dodał.

11 maja odbędzie się posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. kredytów walutowych. Wcześniej, 7 maja, spodziewana jest natomiast uchwała Sądu Najwyższego, który w składzie 7 sędziów odpowiedzieć ma na pytania prawne zadane przez Rzecznika Finansowego.

Ekonomista wyjaśnił, że w orzeczeniu SN więcej jest czynników, które mogą być niekorzystne dla krajowej waluty. Z tego względu na rynku pojawiają się pozycje spekulantów, które pchają kurs EUR/PLN do góry. Ponadto, także działania samych banków, podejmowane w celu zabezpieczenia się przed zmianami kursów, wywołują presję na złotym.

"Dopóki sytuacja się nie skrystalizuje, w najbliższych dniach EUR/PLN pozostanie w okolicy 4,57-4,60. W drugiej połowie miesiąca złoty może się umocnić. Nawet jeżeli wyrok SN będzie niekorzystny, to w którymś momencie NBP będzie musiał włączyć się do gry. Intencją banku powinno być dbanie o stabilność waluty, więc żeby ograniczyć presję na osłabienie złotego, powinien uczestniczyć w ewentualnej konwersji" - dodał.

W czwartek po południu EUR/PLN rośnie o ok. 0,1 proc. do 4,58, a USD/PLN zniżkuje o 0,4 proc. do 3,795. W tym czasie EUR/USD rośnie o 0,5 proc. i jest powyżej 1,205.

RYNEK DŁUGU

"Wydaje się, że na krajowym rynku długu rentowności są nieco za wysoko. W ostatnim czasie, zwłaszcza po odczytach kwietniowej inflacji, narosły oczekiwania na podwyżki stóp. Komunikat po RPP niewiele tu zmienił. Piątkowa konferencja powinna być utrzymana w gołębim tonie, co powinno część tych oczekiwań ukrócić. To może dać impuls do spadków rentowności o ok. 2 pb w przypadku 2-latek oraz w kierunku 1,65 na 10-latkach" - powiedział Konrad Białas.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostają bez większych zmian na 1,589 proc., a niemieckich rosną o ok. 1 pb do -0,220 proc.