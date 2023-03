Biznes i technologie

Złoty słabszy do euro, bez zmian w stosunku do dolara

Autor: PAP

Data: 27-03-2023, 17:29

Złoty w poniedziałek po południu tracił do euro nieco ponad 0,1 proc. Wspólna waluta ok. godz. 17 kosztowała blisko 4,69 zł. Za to w stosunku do dolara kurs złotego prawie się nie zmienił.

Złoty słabszy do euro, bez zmian w stosunku do dolara /fot. Shutterstock