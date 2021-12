Złoty stabilny, a rentowności SPW utrzymają trend wzrostowy

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN będzie stabilizował się w okolicy poziomu 4,63 - ocenił w rozmowie z PAP Biznes ekonomista banku Millennium Mateusz Sutowicz. Jego zdaniem, choć rentowności SPW mocno wzrosły w trakcie poniedziałkowej sesji, nadal obowiązuje trend wzrostowy, ze względu na oczekiwane zmiany w polityce pieniężnej.

Autor: PAP

Data: 20-12-2021, 17:01

Złoty utrzymuje sie na stabilnym pozimie /fot. PTWP

"W ciągu dnia złoty próbował osiągnąć wyższe poziomy, jednak po raz kolejny nie udało mu się trwale pozostać powyżej 4,64/EUR. Obecnie kurs stabilizuje się w okolicy 4,63 i spodziewam się, że w tych okolicach pozostanie w najbliższych dniach. Mamy do czynienia z miksem czynników, które wzajemnie się neutralizują" - wskazał Mateusz Sutowicz.

"Globalnie negatywnym czynnikiem są nasilające się obawy o wariant Omikron i możliwe lockdowny. Z drugiej strony lokalnie ekonomiści aktualizują w górę swoje prognozy co do ścieżki inflacji i oczekują bardziej agresywnej polityki pieniężnej - to wspiera złotego. W efekcie kurs stabilizuje się" - dodał.

Dodał, że z uwagi na nasilający się negatywny sentyment istnieje ryzyko słabszego złotego.

Po tym, jak w ciągu dnia kurs EUR/PLN dotarł do 4,645, po południu wrócił do poziomu odniesienia i pozostaje w okolicy 4,63. Z kolei przy osłabiającym się wobec euro dolarze (EUR/USD rośnie o 0,1 proc. do 1,13), do dolara umacnia się złoty. Kurs USD/PLN zniżkuje o 0,4 proc. do 4,10.

RYNEK DŁUGU

"Na obligacjach mamy do czynienia ze wzrostem całej krzywej rentowności. Zwyżka jest dość spora, ale nie ma co na jej podstawie wyciągać daleko idących wniosków. Kierunkowo jest to spójne ze zmianami w polityce pieniężnej NBP, a ponadto rentowności przyzwyczaiły nas do dużych dziennych zmian. Spodziewam się, że w najbliższym czasie dochodowości SPW kierunkowo nadal będą szły w górę" - powiedział Sutowicz.

W poniedziałek krajowa krzywa rentowności poszła w górę w dwucyfrowym tempie, w tym najmocniej na krótkim końcu, gdzie wzrost wyniósł ok. 30 pb. Papiery 5-letnie dotarły do poziomu 3,5 proc., zaledwie kilka pb poniżej 7-letniego maksimum z listopada.

W piątek URE poinformowało w komunikacie, że prezes urzędu zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Rachunki za gaz netto odbiorców domowych w 2022 roku wzrosną o około 54 proc. Z kolei łączny średni wzrost rachunku za energię statystycznego gospodarstwa domowego rozliczanego kompleksowo (sprzedaż i dystrybucja w grupie G11) wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021.

Ekonomiści wskazali, że w związku z decyzją URE inflacja będzie wyższa niż do tej pory zakładali, a jej szczyt wypadnie później, co skłoni RPP do wyższych podwyżek stóp. Spodziewali się opóźnionej reakcji rynku.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych idą w dół o blisko 2 pb do 1,387 proc., a niemieckich pozostają bez większych zmian na -0,373 proc.