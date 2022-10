Wtorkowa sesja na rynku walutowym przebiega spokojnie, a kurs EUR/PLN do końca tego tygodnia powinien pozostać stabilny - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Mateusz Sutowicz, ekonomista Banku Millennium. Na krajowym rynku długu we wtorek obserwowane są mocne zwyżki rentowności. Zdaniem ekonomisty wzrostowa presja będzie się utrzymywać.

Stabilny kurs złotego

Dzisiejsza sesja na rynku walutowym, zgodnie z oczekiwaniami, przebiega spokojnie - zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym. Na rynkach bazowych nie ma dużych zmian i ten spokój udziela się również złotemu. Wczorajsze doniesienia medialne o zamrożeniu kolejnych funduszy dla Polski teoretycznie powinny działać in minus, natomiast niewykluczone, że złoty wciąż jest wspierany przez aktywność Banku Gospodarstwa Krajowego - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"Dla złotego kluczowy pozostaje sentyment globalny i rzekome działania BGK. (...) EUR/PLN do końca tego tygodnia powinien pozostać stabilny" - dodał.

Ok. godz. 16.00 kurs EUR/PLN spada o 0,04 proc. do 4,7952, a USD/PLN idzie w dół o 0,13 proc. do 4,8685. Para EUR/USD zwyżkuje z kolei o 0,08 proc. do 0,9848.

Rynek długu

Sytuacja na rynku obligacji prezentuje się dużo ciekawiej. Obserwujemy dziś bardzo mocne wzrosty rentowności - o ok. 25-30 pb. wzdłuż całej krzywej. Ma to z jednej strony związek z dalszym, ale niewielkim wzrostem oczekiwań co do podwyżek stóp procentowych - mam tu na myśli kontrakty FRA. Za ten wzrost odpowiada też komponent asset swap - to jest pokłosie rosnących obaw fiskalnych, dotyczących wydatkowej strony budżetu. Inwestorzy w ten sposób reagują, zwiększając premię za ryzyko w przypadku inwestowania w polskie obligacje - powiedział Mateusz Sutowicz z Banku Millennium.

"Presja na wzrost rentowności, choć mniejsza niż dziś, powinna się utrzymywać" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 3,5 pb. do 3,980 proc., a niemieckich idą w dół o 3,3 pb. do 2,236 proc.

wtorek wtorek poniedziałek 15.57 9.32 16.09 EUR/PLN 4,7895 4,8152 4,8041 USD/PLN 4,8623 4,8891 4,9067 CHF/PLN 4,8859 4,9186 4,9241 EUR/USD 0,9851 0,9849 0,9791 PS1024 8,557 8,403 8,267 DS0727 8,42 8,29 8,11 DS0432 8,17 8,07 7,87