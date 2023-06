We wtorek ok. godz. 17.05 polska waluta traciła na wartości wobec euro, dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego. Euro kosztowało 4,48 zł, dolar blisko 4,15 zł, a frank szwajcarski - 4,58 zł.

Złoty stracił wobec głównych walut /fot. Shutterstock

Osłabienie złotego

We wtorek ok. godz. 17.05 złoty osłabiał się względem kursu otwarcia o 0,77 proc. do euro, które kosztowało 4,48 zł. Polska waluta traciła również 0,35 proc. względem dolara amerykańskiego, którego wyceniano na blisko 4,15 zł, a także 0,77 proc. wobec franka szwajcarskiego, kosztującego 4,58 zł.

We wtorek ok. godz. 7.40 euro kosztowało 4,44 zł, dolar 4,12 zł, a frank szwajcarski - 4,54 zł.