W czwartek po południu polska waluta traciła na wartości wobec dolara amerykańskiego, zyskiwała do euro i franka szwajcarskiego.

Złoty traci wobec dolara, zyskuje do euro i franka /fot. Shutterstock

Umocnienie złotego do dolara

W czwartek ok. godz. 17.30 złoty osłabił się o 0,16 proc. wobec waluty amerykańskiej. Dolara wyceniano na ok. 4,28 zł. Polska waluta umocniła się natomiast o 0,44 proc. do euro, wycenianego na niespełna 4,68 zł, a także o 0,12 proc. w stosunku do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,70 zł.

W czwartek rano euro wyceniano na 4,70 zł, dolara na 4,26 zł, a franka szwajcarskiego na 4,70 zł.