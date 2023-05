W poniedziałek po godz. 17.00 złoty umocnił się wobec euro o 0,69 proc., za które trzeba było zapłacić 4,50 zł. Kurs naszej waluty wzrósł również w stosunku do dolara amerykańskiego o 0,80 proc. i wyniósł 4,17 zł. Złoty drożał również w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,61 proc. Za franka trzeba było zapłacić 4,63 zł.

Złoty umocnił się względem euro i franka /fot. Shutterstock

Złoty odrobił straty i umocnił się

W poniedziałek ok. godz. 7.00 złoty osłabił się względem kursu otwarcia o 0,16 proc. do euro, które kosztowało 4,54 zł i o 0,18 wobec franka szwajcarskiego, do 4,67 zł. Zyskał za to 0,11 proc. względem dolara amerykańskiego, wycenianego na blisko 4,20 zł.