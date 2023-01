Złoty w czwartek po południu osłabiał się do głównych walut, a najbardziej do dolara. Euro wyceniano na 4,68 zł, dolara - 4,5 zł, a franka szwajcarskiego na ponad 4,75 zł.

Złoty w czwartek po południu słabł /fot. Shutterstock

Osłabienie złotego

W czwartek po godzinie 17.30 euro umacniało się do złotego o 0,64 proc., do 4,68 zł. Podobną skalę umocnienia (0,6 proc.) notował także frank szwajcarski, który był wyceniany na ponad 4,75 zł. Polska waluta najmocniej - ponad 1 proc. - traciła do dolara, który był wyceniany na ok. 4,5 zł.

W czwartek po godzinie 7 rano wspólną walutę wyceniano na 4,69 zł, dolara na 4,42 zł, a franka - ok. 4,75 zł.