Złoty w poniedziałek nieco droższy wobec euro i nieco tańszy do dolara

Autor: PAP

Data: 29-05-2023, 17:09

W poniedziałek złoty nieznacznie zdrożał w stosunku do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,52 zł. Złoty potaniał w stosunku do dolara, ale także nieznacznie.

