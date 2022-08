Złoty w poniedziałek popołudniem traci do głównych walut

Autor: PAP

Data: 22-08-2022, 19:05

W poniedziałek po południu polska waluta traci do wszystkich głównych walut. Wobec euro 0,5 proc. i wobec dolara 1,42 proc., i szwajcarskiej waluty 0,9 proc.

Złoty w poniedziałek popołudniem traci do głównych walut /fot. Shutterstock

Osłabienie złotego

Złoty w poniedziałek po 18.00 osłabiał się w stosunku do euro o 0,5 proc., za którego trzeba zapłacić ponad 4,76 zł. Polska waluta traci również do dolara (1,42 proc.), który kosztuje blisko 4,8 zł. Złoty osłabił się również do franka szwajcarskiego (o 0,9 proc.), który jest wyceniany na ponad 4,97 zł.

Rano za euro płacono 4,74 zł, za jednego dolara 4,73 zł, za szwajcarską walutę 4,93 zł.