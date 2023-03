Biznes i technologie

Złoty w środę po południu mocniejszy do dolara i franka

Autor: PAP

Data: 22-03-2023, 17:49

We wtorek po południu złoty osłabiał się o ok. 0,2 proc., do euro, które było wyceniane na 4,68 zł. Polska waluta umacniała się do dolara i franka, które kosztowały odpowiednio 4,34 zł i 4,70 zł.

Złoty w środę po południu mocniejszy do dolara i franka /fot. Shutterstock