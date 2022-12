Biznes i technologie

Złoty w środę umocnił się do dolara

Autor: PAP

Data: 07-12-2022, 17:40

Złoty w środę ok. 17 umocnił się w stosunku do dolara, za którego trzeba było zapłacić blisko 4,47 zł. Kurs złotego do franka i euro prawie się nie zmienił w ciągu dnia.

Złoty w środę umocnił się do dolara /fot. Shutterstock