Złoty zyskuje do dolara, ale ciągle traci do euro

Autor: PAP

Data: 09-08-2022, 17:42

Złoty we wtorek po południu zyskuje do dolara, ale traci w stosunku do euro. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł.

fot. PTWP

Złoty we wtorek po południu zyskuje do dolara. Ok. godziny 17 kurs dolara wynosił 4,6 zł, co oznacza umocnienie się złotego o niespełna 0,2 proc. Z kolei w stosunku do euro złoty tracił nieco ponad 0,2 proc. Ok. godz. 17 kurs euro wynosił 4,7 zł.

Także w stosunku do franka szwajcarskiego we wtorek po południu złoty tracił. Frank zyskał 0,25 proc. i kosztował prawie 4,83 zł.