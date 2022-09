Koniec lata przyspieszył ruchy kadrowe w firmach i organizacjach z branży spożywczej. Zarówno w dużych, jak i średniej wielkości przedsiębiorstwach nastąpiły zmiany prezesów, jak również dyrektorów na kluczowych stanowiskach. Wybraliśmy 7 naszym zdaniem najciekawszych zmian kadrowych w ostatnim czasie.

Pekpol zmienił prezesa

Od lipca 2022 roku nowym prezesem ZM Pekpol jest Piotr Szczęsny. Wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej i od początku powstania zakładów brał aktywny udział w tworzeniu firmy, jej działalności i budowaniu marki Pekpol. Dotychczasowy prezes – Tomasz Łączyński, po ponad 20 latach pracy w firmie, przeszedł na emeryturę.

Piotr Szczęsny jest związany z branżą mięsną od kilkudziesięciu lat. Przez ostatnie lata obejmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie. Zakłady Mięsne Pekpol to firma, którą współtworzył i rozwijał od początku funkcjonowania, zarówno jeśli chodzi o sferę produkcyjną, jak i handlową.

- Od wielu lat konsekwentnie realizujemy strategię rozwoju firmy, mamy jasno wytyczone cele. To procentuje, zakłady się rozwijają – obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi produktami, nie tylko na polskim rynku, ale również i zagranicznym. Realizujemy zamówienia dla dużych klientów, to motywuje nas do zmian i stałego wzmacniania potencjału produkcyjnego. Zwiększone wolumeny produkcyjne i wzrost zapotrzebowania klientów wymagają wypracowania jeszcze większej efektywności i wydajności, usprawnienia procesów i ich optymalizacji. To z kolei wiąże się z wieloma inwestycjami w zakładzie, które rozpoczęliśmy jeszcze z byłym prezesem – Tomaszem Łączyńskim – wyjaśnia Piotr Szczęsny, Prezes ZM Pekpol Ostrołęka.

Zmiany kadrowe w Bakallandzie

Bakalland tuż przed dużą zmianą - połączeniem z firmą Purella, którą zapowiedział kilka miesięcy temu, kompletuje zespół.

Wedel z nowym dyrektorem marketingu

Od 1 września br. Krzysztof Bogacz został nowym dyrektorem marketingu oraz członkiem zespołu zarządzającego w firmie Wedel. Ostatnie trzy lata Krzysztof obejmował funkcję Beauty Categories Marketing Director Polska/CEE w firmie AVON.

Krzysztof Bogacz pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Agencji Marketing Service TBWA\Tequila w Poznaniu. Następnie w Kompanii Piwowarskiej odpowiadał między innymi za biznes marki Tyskie, a także za wprowadzenie na rynek marki Książęce. W L’OREAL Polska opracowywał i wdrażał strategię dla marki w roli Dyrektora Marketingu KERASTASE. Następnie w Nivea Polska z sukcesem podjął wyzwanie odwrócenia sytuacji rynkowej marki BAMBINO. Ostatnie trzy lata pracował w AVON jako Beauty Categories Marketing Director Polska/CEE.

- Praca dla Wedla jest spełnieniem moich największych ambicji jako marketingowca, ponieważ mam realny wpływ na markę, która tworzona jest w Polsce, gdzie produkty rozwija się w fabryce tuż obok i to polski zespół marketingu kreuje strategie, asortyment, komunikacje i aktywacje dla całego świata. Z drugiej strony podchodzę do tego wyzwania z pełną pokorą, gdyż jestem świadomy wielkiej historii marki i jej szczególnie emocjonalnej pozycji w sentymencie konsumentów - komentuje Krzysztof Bogacz.

Krzysztof ukończył Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim oraz Trade i Marketing w Poznańskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Prywatnie interesuje się modą, rozwojem osobistym a także motoryzacją.

Pamapol z nowym dyrektorem operacyjnym

Zarząd Pamapol SA poinformował, że 5 września 2022 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu z tym dniem do zarządu spółki Łukasza Marka Woźnego i powierzeniu mu sprawowania funkcji członka zarządu, dyrektora operacyjnego.

Łukasz Woźny jest absolwentem Politechniki Opolskiej Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (magister inżynier, 2001-2006). Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie Produkcją (2010-2011), a także studia Franklin University MBA w Wyższej Szkole Bakowej we Wrocławiu (2016). Był uczestnikiem programu First Time Manager" Harvard Business Review (2011-2012) i szeregu szkoleń w zakresie zarządzania, planowania jakości produktu itp.

Doświadczenie zawodowe Łukasza Woźnego:

2020-2022: Hilton Foods (sektor FMCG) - General Manager,

2018-2020: Tecsolum Industrial Brushes Spółka z o.o. (sektor produkcyjny) - Dyrektor Zakładu,

2014-2018: Tarczyński S.A. - Dyrektor Operacyjny, od 2016: Pełnomocnik Zarządu ds. Produkcji

2012-2014: HBC Consulting Sp. z o.o. - Lean Manufacturing Dyrektor,

2012-2013: Druk Markuszewscy Sp. z o.o. - Menedżer Produkcji,

2008-2012: Whirlpool Polska S.A. - Lean Manufacturing Koordynator,

2007-2008: Autoliv Poland Safety Systems Sp. z o.o. - Inżynier procesu w dziale TTC, rozwoju i wdrażania nowych projektów,

2006-2007: LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. - Inżynier Procesu.

Zmiany w Stowarzyszeniu Rzeźników i Wędliniarzy. Jest nowy prezes

Uczestnicy posiedzenia Rady Krajowej i Zarządu Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, które odbyło się 26 sierpnia br., podjęli decyzję o zmianach personalnych we władzach organizacji.

Nowym prezesem Stowarzyszenia został wybrany Tomasz Parzybut, który poprzednio pełnił między innymi funkcję rzecznika i dyrektora generalnego Biura SRW RP.

Tomasz Parzybut, absolwent studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim, pracował wcześniej jako redaktor w telewizji TVN i TVR; współpracował m.in. z redakcją Farmera, pełnił również funkcję rzecznika prasowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Hochland Polska ma nowego dyrektora. Kto zastąpi Piotra Knauera?

Z dniem 1 października br. Maciej Tomaszewski dołączy do Hochland Polska jako Dyrektor Generalny. Zajmie on miejsce Piotra Knauera, który z końcem roku przechodzi na emeryturę.

Maciej Tomaszewski ma już bogate doświadczenie na podobnych stanowiskach. W trakcie swojej zawodowej kariery związany był m. in. z Grupą Lorenz Bahlsen Snack-World, w której pełnił funkcję Dyrektora Generalnego polskiego oddziału firmy. Jest on zatem doskonale zaznajomiony nie tylko z firmami rodzinnymi, ale także ze spółkami giełdowymi, takimi jak Podravka (producent przypraw spożywczych), gdzie w latach 2012-2015 odpowiadał za biznes w Polsce i za rynki Europy Środkowej.

Goodvalley zatrudnia. Jest dwóch nowych dyrektorów

Goodvalley rozbudowuje swój zespół. W lipcu jej szeregi zasilili: Jerzy Kubicki, który objął stanowisko dyrektora zarządzającego Goodvalley Food oraz Zbigniew Wysocki, który został dyrektorem marketingu.

W lipcu do Goodvalley dołączył Jerzy Kubicki, który do 2020 roku związany był z firmą Wrigley/Mars, gdzie piastował stanowisko dyrektora sprzedaży. W ramach swoich obowiązków zarządzał sprzedażą m.in. Wrigley’a na obszarze Afryki Subsaharyjskiej. Następnie kontynuował działania jako dyrektor sprzedaży połączonych firm (Mars Wrigley Confectionery). Równolegle został także członkiem zarządu Mars Polska.

W grudniu 2020 roku dołączył do firmy Orkla Czechy, jako Commercial Director. Prywatnie Jerzy Kubicki mieszka z rodziną w Poznaniu i jest pasjonatem sportu oraz gór. Jako dyrektor zarządzający Goodvalley Food będzie wspierał organizację w wdrażaniu wypracowanych strategii oraz wzmacnianiu portfolio.

Zespół Goodvalley zasilił także Zbigniew Wysocki – od lat związany z branżą marketingową. Przygotowywał strategie i realizował kampanie reklamowe dla takich firm jak m.in. dla Alior Bank, Bayer, Intersnack, Mars, PepsicCo, Prudential, Salony Agata, Żabka, Żubr czy Wedel. Jest współtwórcą kampanii nagradzanych Grand Prix Effie czy Złotym Effie w Long-Term Marketing Excellence. Zasiadał także w jury konkursu Effie 2021 i 2022. W Goodvalley objął stanowisko dyrektora marketingu.