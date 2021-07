Kartony do płynnej żywności realizują cele gospodarki obiegu zamkniętego

Mamy na rynku opakowania, które odpowiadają na współczesne wyzwania ochrony środowiska: zapewniają maksymalnie długi okres zabezpieczenia żywności oraz są poddawane recyklingowi. Takim opakowaniem dla mleka i soków, które jednocześnie mają najniższy ślad węglowy, są kartony do płynnej żywności.

Autor: Fundacja ProKarton

Kartony do płynnej żywności są w Polsce poddawane recyklingowi

Zużyte kartony do płynnej żywności zaliczają się do kategorii odpadów wielomateriałowych, która bywa utożsamiana z odpadami trudnymi w recyklingu. W przypadku kartonów po płynnej żywności nie jest to jednak prawda – są one selektywnie zbierane i poddawane recyklingowi zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. Należy także zwrócić uwagę, iż oddzielenie poszczególnych warstw kartonu do płynnej żywności to prosty proces mechaniczny, który odbywa się w papierniach i umożliwia odzyskanie cennych surowców wtórnych, które można ponownie wykorzystać, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecnie w Polsce recykling odbywa się w dwóch papierniach: Mondi Świecie oraz Fabryce Papieru i Tektury Beskidy w Wadowicach, a w zakładzie PMP Recykl w Ćmielowie produkowane są płyty wióropodobne. Dodatkowo, należy też wspomnieć o wspólnej, międzynarodowej inicjatywie producentów kartonów do płynnej żywności – Palurec. W tym roku w Niemczech uruchomiono instalację przetwarzania laminatu polimerowo-aluminiowego, będącego częścią składową kartonów. Faktem jest natomiast, że niektóre pozostałe odpady wielomateriałowe, takie jak opakowania po słodyczach, przyprawach czy margarynie, ze względu na swoją niewielką jednostkową masę lub na stopień ich zanieczyszczenia tłuszczem ani nie są selektywnie zbierane, ani nie są poddawane recyklingowi. Najczęściej są więc przerabiane na paliwo alternatywne.

Nowoczesne opakowania przyjazne środowisku

Kartony zapewniają najlepszą ochronę wymagającej żywności, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich jej wartości odżywczych i smakowych. Mają również najniższy ślad węglowy ze wszystkich typów opakowań do mleka czy soków. Wpływa na to szereg ich cech, takich jak mała waga, trwałość i prostopadłościenny kształt, który pozwala na wydajne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i transportowej. Przykładowo, do ciężarówki transportowej można załadować od 25% do 41% więcej mleka przy użyciu kartonów po napojach w porównaniu do szklanych butelek. Dodatkowo znaczna część produktów zapakowanych w kartony może być przechowywana przed otwarciem poza lodówkami, co minimalizuje wykorzystanie energii potrzebnej do chłodzenia.

Działania branży dla gospodarki o obiegu zamkniętym

W marcu tego roku branża kartonów do płynnej żywności ogłosiła europejską Mapę drogową, która określa cel do 2030 roku: dostarczać najbardziej zrównoważone opakowania dla wymagającej żywności płynnej. Branża zobowiązała się, że kartony będą m.in.:

• projektowane zgodnie z zasadami Gospodarki o obiegu zamkniętym,

• produkowane wyłącznie z materiałów odnawialnych i/lub z surowców z recyklingu,

• w 90 proc. zbierane w celu poddania ich recyklingowi,

• przynajmniej w 70 proc. poddawane recyklingowi,

• wytwarzane w większym stopniu z włókien, a mniej z tworzyw sztucznych,

• obniżały swój ślad węglowy, mając na uwadze dążenie do utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza.

Cele te są zbieżne z polityką ograniczania śladu węglowego i produkcji odpadów oraz podnoszeniem poziomów recyklingu, zgodnie z unijnymi dyrektywami. Producenci pracują nad tym, aby stworzyć jak najbardziej zrównoważone i przyjazne środowisku opakowania, przy jednoczesnym zachowaniu ich najważniejszych dla konsumentów funkcji: ochronie żywności i przedłużeniu jej świeżości.

Sektor spożywczy ma więc w branży producentów kartonów do płynnej żywności partnerów, którzy rozumieją, z jakimi wyzwaniami wiąże się wprowadzanie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Ambitne cele Mapy Drogowej będą w najbliższych latach priorytetem w działaniach branży, pozwalającym zrealizować założenia GOZ, a tym samym dbać o środowisko naturalne.