Rozpoczął się karnawał, czas w którym organizowane jest wiele wszelkiego rodzaju imprez. Jednak, o ile uczestniczenie w imprezie każdemu kojarzy się raczej z pozytywnymi emocjami, tak jej organizowanie u siebie w domu często przyprawia gospodarzy o stres i niepotrzebne nerwy. Specjalnie dla wszystkich organizatorów imprez, marka wina Panul przygotowała krótki poradnik, jak ułatwić sobie życie i przygotować udaną domówkę bez zbędnego stresu.

Przygotowania do imprezy zazwyczaj wyglądają tak samo: opracowujecie listę zaproszonych gości, szykujecie strój, myślicie jak będzie świetnie… po czym nagle nadchodzi dzień imprezy i okazuje się, że nic nie jest gotowe. Następuje panika i popłoch, że przecież się nie wyrobimy. A co jeśli powiemy Wam, że kilka nieskomplikowanych rzeczy pozwoli Wam wyluzować? A zatem proszę wziąć kieliszek wina marki Panul w dłoń i zapraszamy do lektury!



Pierwsza złota zasada, tylko przyjaciele lub dobrzy znajomi. Zapraszajcie tylko ludzi, przy których czujecie się pewnie i swobodnie. Sprawdzone grono gości zapewni świetny klimat, a ponadto część na pewno chętnie przyjdzie wcześniej, aby pomóc w przygotowaniach, co zdecydowanie skróci czas szykowania imprezy. Co więcej świadomość, że nie jest się we wszystkim samemu, bardzo pomaga w rozluźnieniu się, co sprawia, że gospodarz zdecydowanie lepiej się bawi.

Druga ważna zasada to proste menu. Jak łatwiej sprawić, że ma się dosyć imprezy jeszcze przed jej rozpoczęciem niż spędzając kilka godzin w kuchni? Podpowiemy- nie da się. Postawcie na przekąski i dania, które błyskawicznie przygotujecie, a Wasi znajomi chętnie je zjedzą- tutaj warto ograć imprezowe klasyki w szybszy do przygotowania sposób. Dobrym przykładem jest pizza- jednak zamiast ją robić na cieście drożdżowym, warto kupić ciasto francuskie i użyć go, jako spód. Reszta składników pozostaje ta sama. Dzięki temu zamiast kilku godzin, spędzicie w kuchni 15-20 minut, bo tylko do zrumienienia się ciasta. A co jeszcze lepsze, na zimno jest równie smaczna!



Jeśli mamy już przygotowane przekąski, czas wziąć się za imprezowe trunki. Oprócz klasycznego piwa, wina czy wódki, warto zawczasu pomyśleć o przyjemnych drinkach, takich jak sangria. Aby ją zrobić, potrzebujecie butelkę czerwonego wytrawnego wina, np. Panul Cabernet Sauvignon, wodę gazowaną i owoce - do wyboru, do koloru! Najbardziej klasycznym dodatkiem są jabłka i pomarańcze, ale coraz częściej dodaje się też truskawki, limonki czy brzoskwinie - w zależności od tego, co lubicie. Pokrojone owoce wystarczy zalać winem i wodą i wstawić do lodówki. Et voilà, pyszny drink gotowy!

Kolejną ważną zasadą jest, ograniczenie strat. Wazony będące w rodzinie od pokoleń, szklane szkatułki czy cenne obrazy spakujcie i schowajcie do pomieszczenia, które zamkniecie na klucz, na cały czas imprezy. Unikajcie też raczej wielkiego sprzątania przed imprezą. Wystarczy, że będzie umiarkowanie czysto - nikt nie zwróci uwagi na błyszczącą półkę pod sufitem w kuchni…a warto pamiętać, że po imprezie na pewno i tak będziecie mieć sporo sprzątania, a po co dokładać sobie podwójnej pracy?



Co dalej? Muzyka. Pewnie niejeden raz byliście na imprezie, na której wszystko Wam się podobało…ale jednak nie do końca. Jeśli nie macie pomysłu na to, jaką muzykę dobrać dla swoich gości to z pomocą przychodzą platformy streamingowe, takie jak, np. Spotify czy YouTube. Znajdziecie tam mnóstwo playlist na każdą okazję i każdy gust muzyczny.

Ostatnia najważniejsza zasada, nie zapominajcie, że nie robicie imprezy tylko dla swoich gości, ale też dla siebie. Warto mieć wszystko pod kontrolą, ale nie warto przesadzać. Nie rezygnujcie z czynnego brania udziału w zabawie - bawcie się razem z resztą! Co Wam po miłych słowach dotyczących imprezy, jeśli sami wcale z niej nie skorzystacie?



Udanej zabawy!



O marce Panul

Na wąskim pasku na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej, usytuowane są niezwykle różnorodne pod względem ukształtowania terenu, klimatu i gleby obszary uprawy winorośli. Z tego powodu Chile określane jest "rajem winiarzy", a PANUL to znakomite wino pochodzące właśnie stamtąd.