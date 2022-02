Aldi poszukuje pracowników. Jak wyglądają zarobki?

Czeka na Ciebie pewne miejsce pracy. Zmieniaj ALDI z nami – to hasło, które przyświeca wiosennym działaniom wizerunkowym ALDI, budującym markę pracodawcy. W najnowszej kampanii dyskonter stawia na utrwalanie wizerunku pracodawcy oferującego pewność zatrudnienia i możliwości rozwoju. W kreacjach reklamowych pojawiają się wizerunki pracowników.

Autor: opr. RW

Data: 18-02-2022, 13:40

ALDI z nową odsłoną kampanii Employer Brandingu

Wraz ze wzrostem sieci w Polsce Aldi systematycznie rozwija komunikację employerbrandingową. W ubiegłym roku sieć uruchomiła swój profil na portalu LinkedIn, wprowadziła specjalną aplikację do komunikacji wewnętrznej dla pracowników i wystartowała z kampanią skierowaną do potencjalnych pracowników, pod hasłem „Napędzają nas ludzie, po prostu”.

- Tegoroczna odsłona kampanii jest kontynuacją podjętych już działań. Pokazujemy, że Aldi to pewne miejsce pracy. Wiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia - mówi Anna Goleniowska, Dyrektor Obszaru Zasobów Ludzkich Aldi Polska. - Aldi to godny zaufania pracodawca, za którym stoi ponad 100-letnie, międzynarodowe doświadczenie, i który dynamicznie rozwija sieć sprzedaży w Polsce. Oferujemy pracownikom możliwie najatrakcyjniejsze warunki pracy. Prowadzimy przejrzystą politykę zatrudnienia i otwarcie komunikujemy poziom zarobków – dodaje Goleniowska.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zarobki w Aldi

Od marca ubiegłego roku sieć wdrożyła nowe zasady zawierania umów o pracę. Bez względu na stanowisko każdy nowy pracownik zatrudniany jest z pominięciem okresu próbnego. Pierwszą umowę ze swoimi pracownikami sieć podpisuje na rok, a kolejna zawierana jest na czas nieokreślony.

Zaczynający pracę w Aldi sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawcy, posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810 – 4410 zł brutto. Z kolei magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810 zł. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu. Wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została do nich wartość karty przedpłaconej.

Aldi w Polsce posiada 204s klepy i zatrudnia blisko 3600 pracowników.