Aldi przejął prawie 400 marketów od amerykańskich koncernów handlowych, które od lat funkcjonują na tamtejszym rynku, ale nie radzą sobie z kryzysem finansowym. To element wieloletniej strategii niemieckiego giganta, który chce podbić południowo- wschodnie regiony Stanów Zjednoczonych.

Aldi planuje przejęcie około 400 marketów od amerykańskich koncernów/ Fot. Shutterstock

Aldi podbija amerykański rynek

Niemiecki koncern planuje amerykańską ekspansję i przejmuje liczną grupę obiektów Winn-Dixie na południowym - wschodzie Stanów Zjednoczonych. Niektóre markety zakupione przez Aldi będą nadal działać pod charakterystycznym czerwono – białym brandem należącym do poprzedniej sieci.

Przejęte przez nas sklepy zostaną w najbliższych latach zmodernizowane i będą funkcjonować w nowej, uproszczonej formule – zapowiada prezes Aldi Jason Hart.

Dzięki realizowanej w Stanach strategii niemiecki gigant będzie mógł dodać do swojej sieci nowe obiekty usytuowana m.in. w Alabamie, Georgii, Luizjanie czy Missisipi. Jednak najwięcej nowych obiektów, bo około 300 pojawi się na terenie stanu Floryda.

Ambitne plany niemieckiego koncernu. 2400 sklepów w przyszłym roku

Planowane przejęcia obiektów Winn – Dixie i sklepów należących do Harveys to część długofalowego planu ekspansji w USA zaplanowanej przez koncern Aldi. Tylko do końca przyszłego roku niemiecka sieć chce za oceanem otworzyć aż 2400 nowych sklepów.

Rozbudowa sieci na południowym – wschodzie Stanów była ważnym elementem naszej strategii sprzedaży jeszcze przed przejęciem nowych obiektów. Postanowiliśmy po prostu wykorzystać nadarzającą się okazję. Niewykluczone, że część pozyskanych nieruchomości będzie przez nas wynajmowana – wyjaśnia Jason Hart

Kłopoty finansowe amerykańskich sieci handlowych



Winn-Dixie i Harveys Supermarket to bardzo popularne markety chętnie odwiedzane przez Amerykanów mieszkających w południowo-wschodniej części kraju. Mimo to od lat firmy zarządzająca sieciami zmagają się ze sporymi kłopotami finansowymi. W 2018 roku Southeastern Grocers zapowiedziało, że planuje wkrótce ogłosić upadłość i zamknąć 94 punkty sprzedaży. Natomiast Winn – Dixie od 2005 roku zamknął około 1/3 z 900 swoich marketów i zwolnił 30 % personelu.



Pod zarządem Aldi firma będzie miała dostęp do większego zaplecza finansowego i bardziej efektywnego łańcucha dostaw. Ta operacja pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania i skuteczniej rywalizować z konkurencją – wyjaśnia Neil Saunders, dyrektor zarządzający GlobalData.



Nowy model biznesowy Aldi. Co to oznacza dla przejętych sklepów?



Przejecie spółek to rzadko testowany przez Aldi model biznesowy. Ale takie rozwiązanie pozwoli niemieckiemu koncernowi prowadzić różne typy sklepów.



Jeśli ten handlowy eksperyment się nie powiedzie, Aldi zawsze może przekonwertować przejęte obiekty na sklepy własnej sieci – uważa Saunders.



Źródło: CNN







