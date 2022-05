Bezalkoholowe orzeźwienie od NORTH COAST

Polacy pokochali włoskie wina musujące, o czym doskonale wie NORTH COAST, który od ponad 30 lat oferuje rodakom najlepsze trunki z winnic słonecznej Italii. Teraz, ten największy w Polsce dystrybutor włoskich specjałów, wprowadza do oferty bezalkoholowe wino musujące Rocca dei Forti dla tych, którzy bez ograniczeń chcą się cieszyć orzeźwiającym smakiem delikatnych owoców.

Włoska winnica Rocca dei Forti zajmuje się produkcją win musujących od 1954 roku. Dziś to lider rynku włoskiego w kanale sprzedaży tego typu alkoholi. We Włoszech „bąbelki” Rocca dei Forti to synonim eleganckiej przyjemności. W ofercie NORTH COAST nowością jest białe, słodkie wino musujące Rocca di Forti w wersji bezalkoholowej, którym rozkoszować się można bez żadnych ograniczeń. Wino wyprodukowane jest metodą Charmat, dzięki czemu długo zachowuje świeżość oraz aromat, wyróżniając się drobnymi i intensywnymi bąbelkami. Ma delikatny owocowy zapach, a w smaku wyczuwa się w nim subtelną nutę papai, brzoskwini oraz mięty. To finezyjne i orzeźwiające wino polecane jest jako aperitif lub do deserów.