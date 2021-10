Black Friday "doskonałą okazją" także dla złodziei

Przedświąteczna zakupowa gorączka rozpocznie się w ostatni weekend listopada. Sprzedawcy w galeriach handlowych i w tradycyjnych sklepach powinni być bardziej uczuleni na rosnące wówczas ryzyko kradzieży.

Przedświąteczna gorączka zakupów przyciąga do sklepów i galerii handlowych najwięcej klientów/ fot. . Shutterstock

Black Week i Black Friday w Polsce

O ile jeszcze ubiegłoroczny polski Black Week miał miejsce w trakcie dużych obostrzeń,

o tyle ten nadchodzący będzie prawdopodobnie podobny do tych sprzed pandemii. Czyli – poza wzmożonym ruchem w sieci i na portalach e-commerce, odnotujemy także znacznie większy ruch w tradycyjnych punktach handlowych.

To oczywiście duża szansa i możliwość pełnego wykorzystania sprzedażowego potencjału Czarnego Weekendu, ale także zagrożenie w postaci nieuczciwych klientów. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Crime&tech, spółkę spin-off Università Cattolico del Sacro Cuore – Transcrime, przy wsparciu Checkpoint Systems, najwięcej – aż 62% wszystkich przypadków kradzieży ma miejsce właśnie w ostatnim kwartale roku.

Automatyczne kasy zwiększają ryzyko kradzieży

Wiele popularnych sieci kosmetycznych korzysta już z automatycznych kas, przy których znacznie częściej, niż przy tradycyjnych kasach, dochodzi do kradzieży czy błędnej transakcji płatniczej. Straty w przypadku automatycznych systemów kasowych są wyższe od 33% do 147% w porównaniu z tradycyjnym modelem sprzedaży.

Różnice wynikają z zastosowanych technologii np. użycia kas automatycznych weryfikujących wagę produktów vs. urządzeń, które tej wagi nie weryfikują.

– To zrozumiałe, gdyż przedświąteczna gorączka zakupów przyciąga do sklepów i galerii handlowych najwięcej klientów, a dni takie jak Czarny Piątek są jej punktami kulminacyjnymi. Pośród odwiedzających sklepy nie brakuje niestety tych, którzy korzystając z panującego wówczas zamieszania i ograniczonych możliwości nadzoru chcą przywłaszczyć sobie wybrane produkty. Dlatego warto zainstalować dodatkowe zabezpieczenia w postaci zautomatyzowanych i skutecznych systemów antykradzieżowych, od klipsów, przez metki, aż po etykiety RFID. Sam system monitoringu wizyjnego czy pracownicy ochrony to zdecydowanie niewystarczające zabezpieczenie. Szczególnie pod kątem ochrony najdroższych i najczęściej padających łupem złodziei dóbr luksusowych – radzi Ewa Pytkowska, dyrektor sprzedaży Checkpoint Systems.

Mowa tutaj o produktach takich jak alkohole, sprzęt elektroniczny, odzież marek premium, ale także perfumach i kosmetykach. To najczęściej wskazywane kategorie produktów kradzionych w sklepach detalicznych, według badania.