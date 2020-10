Carrefour przedłuża umowę w CH Sarni Stok

CH Sarni Stok w Bielsku-Białej to obiekt handlowy wyróżniający się na tle lokalnej konkurencji unikalną ofertą handlowo-usługową. Klienci cenią Sarni Stok za różnorodną ofertę sklepów, bardzo kompaktowy format i dużą dostępność miejsc parkingowych. Mimo działalności na niezwykle wymagającym rynku, o dużym nasyceniu powierzchnią handlową, CH Sarni Stok ma stabilną pozycję i wielu lojalnych klientów. Sieci handlowe doceniają Sarni Stok jako partnera biznesowego i chętnie lokują w nim swoje najnowsze koncepty sklepów. Decyzja o przedłużeniu umowy na kolejne 5 lat, była naturalną kontynuacją owocnej współpracy pomiędzy zarządcą Centrum a hipermarketem Carrefour, który w tym roku świętuje ósmy rok obecności w CH Sarni Stok. - Zdecydowaliśmy się przedłużyć umowę najmu powierzchni w CH Sarni Stok w Bielsku-Białej. Wynika to z dotychczasowej bardzo dobrej współpracy z zarządcą centrum handlowego oraz z potencjału handlowego obiektu. Liczymy na sukcesywne zwiększanie obrotu oraz na dalszą bardzo dobrą współpracę z Sarnim Stokiem – komentuje Agata Kopytyńska, Dyrektor Działu Nieruchomości i Ekspansji Carrefour Polska.



Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych. W CH Sarni Stok znajduje się jedyny w Bielsku-Białej sklep tej marki, który przeszedł przebudowę, stając się hipermarketem premium. Otwarcie w nowym formacie nastąpiło 30 września. - Przedłużenie współpracy z naszym wieloletnim najemcą, hipermarketem Carrefour, to kolejna dobra wiadomość na rynku retail w tym bezprecedensowym okresie – mówi Anna Waluś, dyrektor CH Sarni Stok. – Jest konsekwencją realizowanej przez nas od lat polityki inwestowania w relacje z najemcami, podwyższania standardów obsługi klienta i rozwój unikalnej rynkowo oferty usług – dodaje.

Rynek retailowy mierzy się obecnie z zupełnie nową sytuacją, w której jeszcze bardziej niż wcześniej znaczenie mają zarówno relacje pomiędzy najemcą, a zarządcą, jak i wyniki danego centrum handlowego. Centrum Handlowe Sarni Stok może pochwalić się nie tylko przedłużeniem umowy z hipermarketem Carrefour, ale także z kilkoma innymi brandami, które wnoszą unikatową jakość w przestrzeń centrum. Drogeria Hebe, która w Bielsku-Białej, posiada jedynie dwa salony, przedłużyła swą umowę w CH Sarni Stok o kolejne trzy lata, a znany i lubiany sklep z akcesoriami, odzieżą i zabawkami dziecięcymi Smyk pozostanie w centrum na kolejne 5 lat. Salon Timetrend, oferujący klientom największy wybór zegarków w Polsce, w 2020 roku zmienił lokalizację i zyskał nowy odświeżony koncept premium, zachęcający do wygodnych zakupów w nowoczesnym wnętrzu.