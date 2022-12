Za nami Mikołajki, co oznacza, że do Świąt pozostały już niespełna 3 tygodnie. Przed nami dwa kluczowe dla detalistów przedświąteczne weekendy, w tym dwie niedziele handlowe. Choć marzymy już o świątecznym wypoczynku, trzeba zagrać do „ostatniego gwizdka”. Zweryfikujmy zatem czy jesteśmy przygotowani do konsumenckiego ataku i koniecznie uzupełnijmy zapasy. Na czołowe pozycje wystawmy świąteczne bestsellery, takie jak bakalie i masy do ciast HELIO. To one w finale sezonu świątecznego zapewnią detalistom kluczowe punkty.

Każdy z detalistów wie, że najbliższe dwa weekendy są kluczowe dla grudniowych zysków. Nikomu nie trzeba też przypominać, że niedziele 11 i 18 grudnia są handlowe i dodatkowo wzmocnią przedświąteczny popyt. Co w tym czasie szczególnie warto wyeksponować? Naszym czarnym koniem są bakalie i masy do ciast HELIO. Dowiedz się dlaczego…

HELIO to lider detalicznego rynku bakalii w Polsce, co potwierdzają dane finansowe firm z tej branży. Na dodatek jest marką dobrze znaną konsumentowi. Jest to już wszak 31 sezon, w którym spółka dostarcza bakalie na świąteczne stoły Polaków. Badania rynkowe potwierdzają przy tym wysokie zaufanie do jakości produktów HELIO, a do tego produkty postrzegane są jako zdrowsze od innych, co doskonale wpisuje się w bieżące trendy konsumenckie. Marka HELIO została przy tym wielokrotnie uznana za najcenniejszy polski brand w branży bakaliowej w rankingach opracowywanych przez niezależne redakcje ekonomiczne i finansowe.

Sprzedaż HELIO wspierana jest intensywnymi kampaniami promocyjnymi. Do zakupu produktów tej marki zachęcać będą w tym czasie m.in. spoty radiowe, wideo przepisy, publikacje prasowe, influencerzy, konkursy w social mediach, a także liczne formy reklamy w internecie. Produkty HELIO wykorzystywane są także w kampaniach detalistów, począwszy od popularnych gazetek promocyjnych, po reklamy telewizyjne. Wiarygodny, cross-mediowy przekaz marki zapewnia odpowiednią powtarzalność komunikatu promocyjnego, a jednocześnie wzmacnia świadomość marki i zaufanie wśród konsumentów, z synergią dla wszystkich detalistów.

Nie martw się na zapas, tylko o zapas! Bakalie i masy do ciast HELIO charakteryzuje długi termin ważności, wiec nie ryzykujesz, że zostaniesz z przeterminowanym towarem po świętach. Przy obecnej inflacji obawa, że po świętach towar straci na wartości także jest nieuzasadniona. Faktycznym problemem, na którym trzeba się skupić to zapewnienie odpowiedniej ekspozycji produktów HELIO na sklepowych półkach. Pamiętaj, że choć bakalie zyskują na znaczeniu w ciągu roku, to wciąż rzesza konsumentów sięga po nie głównie na święta. O ile konsument odruchowo wie gdzie znaleźć napoje, czy słodycze, to z bakaliami i dodatkami do ciast warto mu pomóc. Dlatego bestsellery HELIO powinny być w naszym sklepie frontmanem. To one znajdują się bowiem na przedświątecznych short-listach i zachęcają konsumenta do zrobienia kompleksowych zakupów w Twoim sklepie.

Zapamiętaj:

HELIO to rynkowy lider, co potwierdzają dane finansowe i niezależne rankingi

HELIO to 30 lat tradycji i zaufania do polskiego producenta i jakości jego marki

kampania cross-mediowa HELIO wspiera Twoją sprzedaż, skorzystaj z tego za darmo

najbliższe weekendy handlowe to czas na świąteczne produkty spożywcze, ale te o dłuższym terminie przydatności, właśnie takie jak bakalie i masy do ciast HELIO

HELIO S.A. jest liderem bakaliowego rynku detalicznego o rocznej sprzedaży przekraczającej 300 mln zł. Jej marka HELIO to najcenniejszy bakaliowy brand w zeszłorocznych rankingach polskich marek opracowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Gazety Finansowej. Zakład HELIO jest jednym największych kompleksów produkcyjno-magazynowych w branży bakaliowej w Europie, a przy tym certyfikowany wg międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC - Global Standard for Food Safety, który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy i polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką HELIO, a także pod wieloma markami własnymi dostępnymi w największych sieciach handlowych w Polsce i Europie.

HELIO jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 r. przez małżeństwo Justyny i Leszka Wąsowicz, którzy po dziś dzień nim zarządzają i są jego strategicznym właścicielem. Dzięki wizji, konsekwencji i stabilnej strukturze właścicielskiej spółka realizuje wielkie przedsięwzięcia metodą małych kroczków, nie obciążając nadmiernie kondycji finansowej, a także nie zaskakując nagłymi zmianami w realizowanej strategii rozwoju. Stabilna i transparentna pozycja finansowa, nienaganna opinia bankowa, a także stały polski właściciel to dla interesariuszy niepowtarzalne atuty HELIO jako stabilnego i pewnego partnera w biznesie, czy pracodawcy.