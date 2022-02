Czego możemy się dowiedzieć z raportu „Świeżo i na czas. Transport żywności a oczekiwania Polaków”?

To, że żywność należy transportować i przechowywać w ściśle kontrolowanych warunkach na wszystkich etapach łańcucha dostaw, jest oczywiste. Operacje transportowo-magazynowe świeżej żywności muszą być w pełni dopasowane do ich specyfiki, w myśl zasady, że dostosowujemy środki transportu oraz warunki przechowalnicze do charakterystyki danego produktu.

Autor: Artykuł promocyjny Fresh Logistics Polska

Data: 28-02-2022, 14:38

Zapewnienie odpowiednich warunków w transporcie i magazynowaniu stanowi podstawę dla bezpieczeństwa artykułów spożywczych. Zachowanie najwyższych norm jakościowych i higienicznych oraz nieustanna kontrola temperatury sprawiają, że produkty dłużej utrzymują świeżość. To z kolei wpływa na stopień satysfakcji konsumentów, a z punktu widzenia dostawców usług logistycznych tego rodzaju produktów – na wizerunek, zaufanie klientów i poziom kosztów. Powyższe twierdzenia znajdują swoje odzwierciedlenie w badaniach opisanych w raporcie opracowanym przez spółkę Grupy Raben – Fresh Logistics Polska: „Świeżo i na czas. Transport żywności a oczekiwania Polaków”.

Transport żywności jest jednym z najistotniejszych i najbardziej wrażliwych elementów łańcucha dostaw, co wynika ze wzrostu zapotrzebowania na produkty świeże oraz mrożone. To podczas wykonywania usługi transportowej żywność narażona jest najbardziej na uszkodzenia wynikające z czynności manipulacyjnych, samego przewozu, jak i warunków termicznych w pojazdach i poza nimi. Niezwykle istotna jest więc staranność na każdym etapie tych czynności, zaczynając od konieczności przestrzegania zasad higieny, przez dobór odpowiednich opakowań, zabezpieczeń, środków transportu, planowania trasy, zagwarantowania stałej pracy agregatu na właściwym poziomie temperaturowym, kończąc na ostrożności i „wrażliwości” załadowców i kierowców. Czynności te wymagały uściślenia i opisania w obowiązujących regulacjach prawnych.

Chcąc głębiej poznać oczekiwania, potrzeby i obawy konsumentów, w raporcie „Świeżo i na czas. Transport żywności a oczekiwania Polaków” zaprezentowano wyniki badań CAWI oraz CAPI. Ich celem było zdobycie informacji od jak najszerszej i reprezentatywnej grupy konsumentów, zróżnicowanej pod względem wieku, wykształcenia, płci, lokalizacji geograficznej czy rodzaju gospodarstwa domowego.

Ciekawe okazały się opinie badanych na temat tego, czym według nich są świeże produkty, jak należy je przechowywać w domu, a także ich uwagi co do znaczenia odpowiedniej temperatury i czasu ich przechowywania. Respondenci mieli też swoje spostrzeżenia dotyczące procesu transportu żywności do punktów sprzedaży. Wskazali, że żywność utrzymuje świeżość dzięki odpowiedniemu sposobowi jej przechowywania w sklepie, lecz równie ważna jest czystość i higiena transportu oraz częstotliwość dostaw.

Konsumenci są świadomi tego, jakie są najważniejsze cechy idealnego dostawcy usług logistycznych w zakresie świeżej żywności. Rozumieją olbrzymią odpowiedzialność, jaka spoczywa na operatorach logistycznych, traktowanych jako eksperci w procesie realizacji dostaw tego rodzaju produktów. Jednocześnie wskazują na istotną kwestię bezpieczeństwa produktów w realizowanych procesach transportowych oraz magazynowych.

Opinie badanej grupy konsumentów wzbogacono o proste i czytelne scenki rodzajowe, a także celne uwagi i komentarze ekspertów: prezesa Federacji Polskich Banków Żywności, dietetyczki i autorki popularnego bloga www.drlifestyle.pl, technologa żywności i żywienia – redaktora naczelnego portalu www.dietetycy.org.pl, pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania Fresh Logistics Polska oraz Key Account Managera – również z Fresh Logistics Polska.

Wniosek płynący z raportu jest jasny: świeża żywność jest niezwykle ważna dla konsumentów, a czas transportu produktów jest kluczowym warunkiem zachowania ich bezpieczeństwa i świeżości w sklepach, a w konsekwencji również w domach.

dr Paweł Romanow

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu