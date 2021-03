Czy targi w formule on-line mogą przynieść firmom wymierne korzyści?

Biorąc pod uwagę niepewną sytuację epidemiczną oraz dbając o wspólne bezpieczeństwo, postanowiliśmy wykorzystać możliwości jakie daje obecnie technologia aby odwzorować maksimum możliwych interakcji, które daje udział w targach a jednocześnie zapewnić wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo i komfort związany z uczestnictwem w tym wydarzeniu – mówi Agnieszka Szpaderska, dyrektor targów WorldFood Poland.

Czym jest internetowa platforma WorldFood Poland Virtual Expo i jakie korzyści oferuje?

Platforma WorldFood Poland Virtual Expo to platforma internetowa stworzona specjalnie pod nasze potrzeby, odwzorowująca wszystkie możliwe interakcje targowe w modelu wirtualnym, dająca możliwość spotkania się całej społeczności związanej z branżą spożywczą w jednym miejscu i czasie. Biorąc pod uwagę sytuację, kiedy nie ma możliwości bezpośrednich spotkań, a jednocześnie jest na nie duże zapotrzebowanie, uważam, że platforma internetowa, która zapewnia bezpieczeństwo i komfort związany z uczestnictwem w tym wydarzeniu jest bardzo dobrym i produktywnym narzędziem do kontaktów biznesowych. Główną zaletą platformy WorldFood Poland Virtual Expo jest umożliwienie spotkania i nawiązania współpracy osób związanych z branżą spożywczą, handlem hurtowym i detalicznym oraz sektorem HoReCa. Platforma daje dostęp do tysięcy przedstawicieli branży, których można zaprosić na spotkanie w celu omówienia możliwości współpracy. Pozwala na zaprezentowanie i sprzedaż produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych odbiorców czy dostawców. Należy też podkreślić, że biorąc pod uwagę obowiązujący zakaz organizacji targów i brak realnych i wiarygodnych informacji kiedy będą możliwe pierwsze imprezy targowe w wersji stacjonarnej, udział w targach on-line w kwietniu może być jedyną szansą na spotkanie się branży spożywczej w 2021 roku.

Kto może wziąć udział w targach w wersji on-line?

Tak jak w przypadku wersji tradycyjnej targów WorldFood Poland, do udziału zapraszamy wszystkie osoby związane zawodowo z branżą spożywczą! Swoje produkty i usługi mogą zaprezentować producenci, dystrybutorzy i dostawcy. Prezentowany jest szeroki wachlarz produktów spożywczych w dedykowanych sektorach: żywność konwencjonalna z podziałem na kategorie produktowe, żywność ekologiczna i funkcjonalna, surowce i dodatki do żywności, napoje oraz alkohole czy technologia produkcji i przetwórstwa żywności. Detaliści i hurtownicy mogą znaleźć nowych partnerów biznesowych. Zapraszamy również przedstawicieli firm technologicznych, w szczególności tych dostarczających innowacyjne rozwiązania oraz inwestorów i mentorów mogących korzystnie wpłynąć na dalszy rozwój branży spożywczej. Żadne targi nie mogą także obyć się bez udziału mediów czy ekspertów branżowych.

Z pewnością wśród zainteresowanych pojawia się dużo pytań związanych z kwestiami technicznymi obsługi takiej platformy. W jaki sposób można zaprezentować się na internetowej platformie? Jak będzie wyglądało wirtualne stoisko i w jaki sposób można zaprezentować swoje produkty? Jak platforma umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych?

Możliwość prezentacji podczas targów WorldFood Poland Virtual Expo opiera się na pakietach świadczeń dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb wystawców. Przygotowane pakiety dają różne możliwości prezentacji i wizualizacji firmy, jej produktów i usług oraz dostęp do dodatkowych form promocji zwiększających rozpoznawalność marki i zapewniających lepszą widoczność firmy na platformie i zwiększenie zasięgu. Strefa EXPO z dostępem do wirtualnych stoisk zapewni wystawcom bogate możliwości prezentacji oferty poprzez materiały graficzne, broszury, materiały wideo, a także bezpośredni kontakt z odwiedzającymi. Obsługa stoiska będzie mogła w prosty sposób nawiązywać kontakt z odwiedzającymi za pomocą czatów tekstowych oraz spotkań video 1:1. Poza wirtualnymi stoiskami i indywidualnymi dedykowanymi profilami każdy Wystawca, swoją ofertę będzie mógł zaprezentować w Katalogu Wystawców i Katalogu Produktów. Wyszukiwarka ułatwi użytkownikom odnalezienie firm czy produktów, które są w polu ich zainteresowań.

Sercem targów WorldFood Poland są spotkania i networking wśród uczestników. Wirtualna strefa networkingu ułatwia dostęp do uczestników wydarzenia poprzez system kalendarzy, chat i komunikator audio wideo. Nawiązywanie kontaktów biznesowych odbywać się będzie w ramach wybranych spotkań indywidualnych, umawianych po akceptacji obu stron. Platforma WorldFood Poland Virtual Expo umożliwi łączenie się online zarówno z nowymi, jak i już istniejącymi klientami i partnerami biznesowymi.

Kolejne techniczne pytanie - Czy każdy będzie umiał obsłużyć platformę? Czy jest to skomplikowane?

Tak naprawdę aby móc korzystać z platformy wystarczy dostęp do internetu i komputera lub telefonu. Platforma WorldFood Poland Virtual Expo jest bardzo intuicyjna i prosta w obsłudze. To było główne założenie przy jej tworzeniu, aby każdy bez wcześniejszego przygotowania mógł z niej korzystać. Mimo to przygotowujemy również dla użytkowników krótką instrukcję pokazującą wszystkie możliwości jakie daje platforma, a jest ich naprawdę sporo. Poza tym przez cały czas zarówno przed jak i w trakcie samego wydarzenia można liczyć na pełne wsparcie naszego zespołu.

A co z częścią merytoryczną, która była do tej pory ważną częścią targów WorldFood Poland? Czy podobnie jak w wersji tradycyjnej targów będą miały miejsce konferencje omawiające bieżące zagadnienia?

Debaty, prezentacje i panele dyskusyjne to kolejny, bardzo istotny punkt naszego wydarzenia dostępny również w formie on-line. Specjalnie dla tego celu została stworzona Strefa Konferencji. Dzięki niej uczestnicy wirtualnych targów będą mogli wziąć udział w wielu spotkaniach, dyskusjach i konferencjach, omówić problemy i uzyskać odpowiedzi od ekspertów branżowych. Jak co roku zapewniamy wysoki poziom merytoryczny programu konferencyjnego i udział ekspertów z branży.

Na koniec pytanie o przyszłość targów WorldFood Poland. Czy wirtualne targi są w stanie zastąpić tradycyjną formę targów?

Udzielając odpowiedzi na to pytanie chciałabym przede wszystkim podkreślić, że jestem zwolenniczką tradycyjnych spotkań biznesowych odbywających się twarzą w twarz. Jednak biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość, musimy być elastyczni. Dlatego też zrodził się pomysł zaprojektowania platformy WorldFood Poland Virtual Expo. Chcemy sprostać najlepiej, jak to możliwe, wymaganiom firm z branży spożywczej, które mają ogromną potrzebę spotykania się, tym większą, że te spotkania są mocno utrudnione. Wirtualne targi mogą być alternatywą, uzupełnieniem. To znakomita okazja na budowanie i podtrzymanie relacji biznesowych, natomiast uczestnictwo w tradycyjnych targach to wyjątkowe doświadczenie i dlatego już teraz planujemy kolejną edycję targów w tradycyjnej formie, w kwietniu 2022 r.