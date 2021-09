De Care wprowadza innowacyjne produkty do kategorii kuchni świata i zdrowa

Rok 2021 to dla firmy De Care rok szybkiego rozwoju oraz wprowadzania nowych, przełomowych produktów, które są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim odpowiadają na zmieniające się potrzeby konsumentów. Woda kokosowa z kofeiną, jackfruit czy azjatyckie pasty to tylko kilka z nowości, które pojawiły się w ofercie De Care w 2021 roku.

Ostatnie miesiące postawiły wiele branż przed koniecznością zmiany lub zmodyfikowania swoich założeń i/lub oferty. Pandemia sprawiła, że większość z nas została zmuszona do spędzania czasu w domu, wytwarzając potężną tęsknotę za podróżami i smakowaniem nowych kuchni, co potwierdzają liczne badania. Według raportu firmy Upfield[1], ponad 76% Polaków odżywia się zdrowiej niż przed pandemią, a 35% z nich także chętniej eksperymentuje w kuchni. Równie duża grupa, bo aż 32,9% badanych wskazała, że podczas pandemii po raz pierwszy kupiła alternatywę mięsa. Do podobnych wniosków doszli pomysłodawcy Vegenuary, którzy co roku notują wzrost zainteresowania w ich akcję miesięcznego przejścia na weganizm[2] - w 2020 było to 400 000 chętnych, natomiast w 2021 ta liczba wzrosła do 582 538.

To właśnie takim, dynamicznie zmieniającym się wymaganiom musiały sprostać firmy w ostatnich miesiącach, jednak dla De Care te wartości były znane od zawsze i to one przyświecały założycielom oraz pracownikom podczas opracowywania i rozwoju swoich pomysłów, i to właśnie dzięki nim firma natychmiastowo mogła odpowiedzieć na wymagania rynku.

Polska firma De Care to grupa pasjonatów podróży, a szczególnie tych kulinarnych. Nic dziwnego więc, że w swojej ofercie posiadają ponad 500 produktów spożywczych opartych na autentycznych smakach Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz Europy. Jednak to co jest ich celem to nie tylko przedstawianie Polakom oryginalnych składników i receptur, ale również otwieranie się na przepisy i pomysłowość konsumentów. Właśnie dlatego ciągle się rozwijają i poszerzają gamę produktów o nowe, innowacyjne rozwiązania. Wprowadzaniu tych nowości na rynek towarzyszą duże kampanie reklamowe oraz współpraca z celebrytami i ulubieńcami Polaków takimi jak Mikołaj Roznerski czy Katarzyna Szklarczyk.

Jako pierwsi na polskim rynku oferują konsumentom wodę kokosową z kofeiną, która świetnie nawadnia i dodaje energii. Jej skład to w 99% woda kokosowa, natomiast w pozostałym 1% procencie zawarty jest kwas askorbinowy (potocznie zwany wit. C) oraz kofeina naturalnego pochodzenia - pozyskiwana z guarany. Dzięki jej wysokiej zawartość (produkt zawiera 32 mg kofeiny na 100 ml) skutecznie pobudza zarówno ciało jak i umysł. Sprawdzi się nie tylko u osób aktywnych fizycznie oraz umysłowa, ale również u tych, którym zależy na względach estetycznych – woda kokosowa z kofeiną w przeciwieństwie do kawy i herbaty nie barwi zębów, dzięki czemu można ją pić bez obaw o niechciane przebarwienia. Woda jest niskokaloryczna i zawiera wyłącznie naturalne cukry, których również jest bardzo mało – 3 g/100 ml.

Oprócz wody kokosowej z kofeiną, pod marką Quality Food pojawiła się kolejna nowość – jackfruit, czyli owoc chlebowca. Konsumenci mają do wyboru aż trzy wersje tego wyjątkowego owocu. Żółty, dojrzały jackfruit jest dedykowany do słodkich dań, wypieków oraz do spożycia na surowo jako przekąska. Charakteryzuje się kremową konsystencją i delikatnym, słodkim smakiem. Pozostałymi produktami jest zielony jackfruit w dwóch formach – krojonej i szarpanej. Zielony jackfruit to produkt, który zrewolucjonizował rynek kuchni roślinnej na całym świecie i zdobywa popularność również w Polsce. To co go wyróżnia to włóknista struktura, analogiczna do struktury mięs. Dzięki neutralnemu smaku, wchłania smaki i aromaty z dodanych przypraw, co sprawia, że każdy może dostosować go pod własne preferencje. Jackfruit szarpany jest odpowiedzią dla osób, które stawiają na roślinne, zdrowe, szybkie i smaczne dania. Dzięki swojej formie jest gotowy do smażenia, gotowania czy pieczenia zaraz po odsączeniu, więc przygotowanie podstawowego, pełnowartościowego posiłku nie zajmuje więcej niż 15 minut.

Kolejną, wyjątkową gamą produktów od De Care są wygodne w użyciu, poręczne, 50-gramowe saszetki z pastami oferujące autentyczne smaki z całej Azji. Od sierpnia 2021 roku na sklepowych półkach można znaleźć produkty od House Of Asia takie jak indonezyjskie Nasi Goreng, koreańskie Bulgogi, wietnamską zupe Pho, tajską trawę cytrynową, kolendrę oraz zupę Laksa, jak również chińskie sosy Hoisin oraz Sambal Oelek. To co wyróżnia te produkty to szeroki wachlarz zastosowań. Każdej z past i sosów można użyć w wielu wytrawnych daniach, a część z nich nawet w deserach, napojach i daniach na słodko. Na każdej z nich konsument znajdzie przepis bazowy na tradycyjne danie, natomiast to od niego zależy jak wykorzysta produkt, np. zamiast przyrządzać tradycyjne bulgogi, czyli grillowaną wołowinę, może użyć pasty jako marynaty do warzyw lub tofu, a następnie usmażyć je, upiec, czy ugrillować.

De Care stawia również na rozwój produktów roślinnych, skierowanych do wegan, wegetarian oraz fleksitarian, którzy chcą ograniczyć spożywanie produktów odzwierzęcych. Takim przykładem jest marka Yummity. Linia produktów tej marki jest w pełni bezglutenowa i oparta na roślinnych, naturalnych składnikach najwyższej jakości. W ten sposób powstało aż 11 produktów w 3 kategoriach. Szybkie dania inspirowane kuchnią tajską, indyjską oraz peruwiańską to pełne wartości odżywczych mieszanki z dodatkiem soczewicy, kasz lub ryżu oraz suszonych warzyw i oryginalnych przypraw. W szerokiej gamie produktów Yummity znajdują się również zdrowe odpowiedniki popularnych dań typu fast food, takie jak soczyste vergery o smaku buraka, szpinaku lub marchwi oraz spód do pizzy na zakwasie. Ostatnią kategorią są wypieki, takie jak kokosowe lub wiśniowe muffiny oraz brownie. Całkowitą nowością jest mieszanka na gofry lub naleśniki, którą można wykorzystać aż na 4 sposoby, przygotowując słodkie lub wytrawne dania. Każdą z mieszanek Yummity można w prosty sposób przygotować już w około 15 minut, co również jest odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy żyją coraz szybkiej, jednak chcą odżywiać się zdrowo, a przy tym smacznie.





