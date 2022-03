e-Commerce w branży FMCG

Branża FMCG coraz częściej działa omnichannel i chętnie przenosi lub poszerza kanały sprzedaży o kanał online. Z jakimi problemami mierzą się firmy i przed jakimi wyzwaniami stoją? O najważniejszych aspektach prowadzenia sprzedaży online opowiada Barbara Tatar, e-Commerce Product Manager w Asseco Business Solutions.

Wiele firm z branży FMCG, które prowadzą sprzedaż kanałem tradycyjnym dwa lata temu stanęło przed ogromnym wyzwaniem w związku z obostrzeniami. Niektóre szybko weszły w sprzedaż online, inne do dzisiaj zastanawiają się nad tym krokiem. Jak wygląda wejście w sprzedaż internetową i jakie niespodzianki czekają na firmy?

Pamiętam wiosnę i lato 2020 roku i „szał”, jaki wtedy wywoływało hasło „click & collect”. Wiele firm, reagując szybko na zmieniającą się z dnia na dzień rzeczywistość, wdrożyło systemy e-Commerce’owe w szczątkowym zakresie, niedoskonałe, czasami nawet bez przejścia pełnej fazy testów. Wielu takich klientów, którzy trafili później do nas, w kolejnej fazie postawiło sobie cel uporządkowania sprzedaży internetowej. Wejście w sprzedaż internetową bowiem to nie tylko zakup oprogramowania, które pozwoli złożyć zamówienie, choć wiele osób nadal tak o tym myśli. Projekt firmy, która chce rozpocząć lub przenieść sprzedaż do kanału online, jest dwuczęściowy i dwuetapowy, jeśli spojrzymy na to na wysokim poziomie ogólności. Dwuczęściowy, ponieważ jednym elementem jest wybór i zakup oprogramowania, drugim, którego rola często jest umniejszana, jest przygotowanie procesów w przedsiębiorstwie do nowego sposobu prowadzenia sprzedaży. Dwuetapowy natomiast, ponieważ nie kończy się na wdrożeniu, uruchomieniu portalu online, lecz od niego zaczyna się praca z klientem końcowym. To bardzo ważny aspekt, szczególnie gdy odbiorcą końcowym jest sklep, HoReCa lub konsument. Inne cele należy sobie postawić w sprzedaży producenta do dystrybutorów, inne natomiast w sprzedaży dystrybutorów do sklepów czy producentów do konsumentów. W Asseco dzielimy się z klientami naszą wiedzą o biznesie internetowym, podpowiadamy, jakie procesy należy zautomatyzować i jak się do tego przygotować od strony systemu ERP lub procesów biznesowych.

Zostańmy na chwilę przy przypadku sprzedaży do tego trudnego klienta końcowego, czyli sklepów i restauracji. Dlaczego jest to wyzwanie dla sprzedających?

Moim zdaniem jest to wyzwanie „pokoleniowe”. Co mam tu na myśli? Osoby kierujące projektami w dużych i średnich przedsiębiorstwach to bardzo często osoby z grupy wiekowej 40+ z przyzwyczajeniami zakupowymi swojego pokolenia. Natomiast po drugiej stronie procesu sprzedaży stoją coraz częściej osoby z młodego pokolenia, tzw. millenialsów, o których się mówi, że „mają wi-fi we krwi” lub że są „klikaczami”. Pomimo tego, że chcemy uruchomić sprzedaż b2b, czyli partnerstwo w biznesie, to kupującym jest nadal osoba fizyczna – pracownik, na co dzień konsument. Oczywiście handel w b2b jest obwarowany pewnymi sztywnymi warunkami, czasami zatwierdzaniem na kilka „rąk” itp. Ale zawsze należy pamiętać, kim jest klient końcowy. W przypadku sklepów i branży HoReCa konkurencja wśród dostawców jest bardzo duża. Indywidualne podejście do klienta, zbadanie jego potrzeb, ułatwienie ścieżki zakupowej i poruszania się w sklepie, spersonalizowanie oferty i wiele innych aspektów wpływa na skalę sukcesu sprzedającego. Dobrze postawione KPI pozwolą osiągnąć zwrot z inwestycji oraz wygenerować zysk.

Skoro mowa o KPI, to jakie wskaźniki sukcesu powinna postawić sobie firma i czy w tym zakresie przedsiębiorstwa również popełniają błędy?

Niestety tak. Pomimo tego, że słyszymy, że e-Commerce w Polsce ma się świetnie i mnóstwo firm przenosi sprzedaż do kanału online, to jest jeszcze wiele do zrobienia na tym polu, a nie wszystkie firmy są na to gotowe. W większości przypadków widać to już na pierwszym spotkaniu. Zazwyczaj opiekunem projektu po stronie klienta jest informatyk – bo skoro trzeba do firmy kupić oprogramowanie sklepu, to najlepiej, żeby tematem zajął się informatyk. Lubię wiedzieć, kto będzie zaangażowany w projekt i zawsze o to pytam. Często słyszę, że ktoś ze sprzedaży, ktoś z marketingu (obecnego, dla kanału offline), czasem na spotkaniu pojawi się księgowa lub ktoś odpowiedzialny za magazyn. I nie jest to tylko przypadek średnich czy małych firm. Niewielu klientów jest świadomych, że potrzebują specjalistów od sprzedaży online. I tutaj pojawia się pierwszy KPI, który jest czasami najważniejszym lub jedynym, czyli uruchomienie sklepu. Wygląda to trochę jak ZWZ – zintegrować, wdrożyć, zapomnieć. Wszyscy pracują w tym celu, chcą przenieść 1 do 1 procesy ze sprzedaży tradycyjnej do sprzedaży internetowej, prawidłowo zintegrować systemy, zaimportować kartoteki produktowe i kontrahenckie i gotowe. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które powinny też znaleźć odzwierciedlenie w KPI. Po pierwsze, wygląd portalu i stworzenie ścieżki zakupowej klienta przy wykorzystaniu możliwości, jakie daje system (np. w naszej Platformie e-Commerce mamy „szybki koszyk”), wyeliminowanie miejsc, w których klient zatrzymuje się w procesie zakupowym i z niego rezygnuje. Po drugie, akcje marketingowe na początek, aby zachęcić do korzystania z platformy. W tym zakresie oprogramowanie pomaga przeprowadzić i zautomatyzować wiele procesów, natomiast wymaga to przygotowania po stronie klienta. Po trzecie, zadbanie o proces wprowadzenia portalu e-Commerce u klientów, aby jak największa ilość zaczęła kupować w modelu sefl-service.

Widzę, że to zaangażowanie klienta końcowego ma kluczowe znaczenie. Czy tak jest w każdym przypadku i czy może Pani powiedzieć, jak to uzyskać?

W każdym przypadku na pewno trzeba zadbać o wprowadzenie klientów do portalu. W przypadku relacji producent – dystrybutor/hurtownia portal online automatyzujący proces zamawiania, pilnujący warunków cenowych zgodnych z umowami handlowymi, warunków logistycznych z odzwierciedleniem zatowarowania ciężarówek i realizowanych tras dostaw sam w sobie jest dużym benefitem i najczęściej wystarczy przeprowadzić klienta pierwszy raz przez proces. W przypadku relacji dystrybutor – sklepy/HoReCa sprzedający staje przed sporym wyzwaniem, chociaż coraz częściej zdarzają się przypadki, kiedy klienci niejako wymuszają na dystrybutorach posiadanie sklepów internetowych, widząc w nich dla siebie dużą wartość. Zaangażowanie klientów można uzyskać na wiele sposobów, np. celowanymi akcjami promocyjnymi, programem lojalnościowym. Zachęcam do przeczytania naszego white paper, w którym prezentujemy sposoby angażowania klientów biznesowych do korzystania z portalu online.

Właśnie, skąd firmy mogą czerpać wiedzę o kwestiach, o których Pani dzisiaj opowiada?

Firmom, które planują ekspansję sprzedażową lub przeniesienie sprzedaży z kanału tradycyjnego do kanału online, polecam zatrudnienie kompetentnych osób, specjalistów ds. e-Commerce i aktywny udział tych osób w takim projekcie. Zachęcam również do śledzenia badań i trendów w e-Commerce B2B, uczestniczenia w konferencjach tematycznych, gdyż model sprzedaży business to business dynamicznie się rozwija, a co za tym idzie mocno się zmienia. Jako product manager w Asseco mogę dodać, że project managerowie w naszej firmie są ekspertami nie tylko w zakresie oprogramowania, ale przede wszystkim fachowo i komplementarnie zajmują się klientami. Tworzymy również wiele materiałów, które wzbogacają wiedzę naszych klientów. W marcu organizujemy webinar dla dystrybutorów branży alkoholowej i producentów rzemieślniczych (mikrowytwórnie, crafty), podczas którego opowiemy, jakie wartości są kluczowe dla biznesowych klientów końcowych i jak zbudować ich lojalność zakupową. Serdecznie zapraszam - link do zapisu.