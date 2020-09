E-Commerce w dobie koronawirusa

Konieczność pozostania w domach w okresie pandemii sprawiła, że wiele aspektów życia przeniosło się do Internetu - nie tylko edukacja i praca, ale także spotkania z przyjaciółmi, załatwianie spraw urzędowych czy robienie bieżących zakupów. Nagła zmiana funkcjonowania przyspieszyła trendy, które od dłuższego czasu obserwowaliśmy na rynku e-commerce - wzrost zaufania do sklepów online i rosnące zainteresowanie uruchomieniem sprzedaży internetowej.

7 na 10 internautów robi zakupy online

W porównaniu do 2019 roku ilość internautów, którzy kupują w sklepach internetowych wzrosła aż o 11 p.p. (z 62% do 73%) - jak wskazuje raport Gemius "E-commerce w Polsce 2020". Wzrost zainteresowania zakupami online jest szczególnie widoczny w grupach młodych konsumentów od 15 do 34 lat z wyższym wykształceniem i pozytywnie oceniających swoją sytuację finansową. Marzec 2020 roku był również rekordowy pod kątem wolumenu sprzedaży online. W sklepach IdoSell klienci wydali o 17,7% więcej niż grudniu ubiegłego roku, a warto zauważyć, że grudzień - ze względu na okres świąteczny - od lat jest najbardziej dochodowym miesiącem w branży e-commerce.

W 2020 roku internauci nie tylko chętniej sięgali po produkty z wirtualnych półek, ale także zaczęli kupować rzeczy, które wcześniej nabywali wyłącznie drogą tradycyjną. Ogromny wzrost zysków ze sprzedaży online zanotowała zwłaszcza branża artykułów spożywczych. Według danych przedstawionych przez markę Shoper, w zestawieniu z ubiegłym rokiem w marcu 2020 liczba zamówień w kategorii "Delikatesy" zwiększyła się o 239%. Zaraz za nią uplasowało się "Zdrowie i kosmetyki" (wzrost o 139%) i "Elektronika" (+66%). Przewiduje się, że sektory te (zwłaszcza branża spożywcza) będą dalej dynamicznie się rozwijać.

Źródło: https://www.shoper.pl/

Wzrost ilości kupujących online szybko przełożył się na wysyp nowych sklepów internetowych. Szacuje się, że zainteresowanie otwarciem e-biznesu zwiększyło się aż o połowę. Jak wskazuje Shoper, w I kwartale 2020 roku powstało najwięcej sklepów z artykułami spożywczymi. Podobne dane przedstawia eKomerycyjnie, który podaje, że oprócz delikatesów online najczęściej zakładano sklepy w branży multimedialnej, upominkowej, a także zdrowie i uroda.