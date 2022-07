Eurocash doradza jak być odpowiedzialnym przedsiębiorcą

Najnowszy e-podręcznik „W Twoim odpowiedzialnym sklepie” przygotowany przez Grupę Eurocash to praktyczny poradnik dla przedsiębiorców prowadzących sklepy spożywcze, który uwzględnia dobre praktyki lokalnych sklepów współpracujących z Grupą. Dlaczego warto po niego sięgnąć?

Jak być odpowiedzialnym przedsiębiorcą? Dowiesz się z poradnika Grupy Eurocash. // fot. Eurocash

Polski konsument to osoba coraz bardziej świadoma, podejmująca swoje decyzje zakupowe nie tylko na podstawie ceny czy jakości, ale także biorąca pod uwagę aspekty środowiskowe i społeczne. Już ponad połowa Polaków ma świadomość, że kupowanie produktów wytwarzanych w sposób zrównoważony jest elementem budowania ich wizerunku odpowiedzialnego konsumenta. Blisko 70 proc. z nas czuje, że może coś zmienić w otaczającym świecie właśnie poprzez dokonywane wybory i podejmowane działania.

Publikacja Grupy Eurocash w przystępny i czytelny sposób podsumowuje kluczowe zagadnienia i wskazówki przydatne dla każdego przedsiębiorcy, który chciałby prowadzić swój sklep w sposób bardziej zrównoważony. Poradnik powstał we współpracy z ekspertami w zakresie zrównoważonego rozwoju, prawnikami i praktykami biznesu. Grupa Eurocash dzieli się w nim także CSR-owym doświadczeniem sieci handlowych skupionych wokół niej. Czytelnicy znajdą w poradniku inspiracje od sieci i jednostek biznesowych: Delikatesów Centrum, ABC, Groszka, Gamy, Lewiatana, Euro Sklepu, Frisco.pl, abc na kołach, Ambry, Kontigo oraz Dużego Bena. Patron edukacyjny podręcznika - Akademia Umiejętności Eurocash - wspiera go również cyklem webinarów dla przedsiębiorców współpracujących z Grupą.

– Polacy poprzez swoje wybory zakupowe coraz częściej podkreślają, że zrównoważony rozwój ma dla nich duże znaczenie. Pokazują to, kupując produkty i usługi, które są wytwarzane odpowiedzialnie i które są sprzedawane przez odpowiedzialne społecznie podmioty. W Grupie Eurocash widzimy ten kierunek zmian, popieramy go i chcemy jak najlepiej na niego odpowiadać. Nie tylko stale poszerzamy zakres naszych społecznie odpowiedzialnych działań, co pokazują coroczne raporty naszej działalności pozafinansowej, ale także czujemy dużą odpowiedzialność za przedsiębiorców z nami współpracujących i wspieramy ich w prowadzeniu ich przedsiębiorstw w sposób zrównoważony. Tak, byśmy wszyscy mogli odpowiadać w pełni na potrzeby współczesnego klienta – zaznacza Paweł Surówka, Prezes Grupy Eurocash.