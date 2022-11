W dniu 22 listopada br. podczas Europejskiego Forum Biznesu w Katowicach uhonorowano Liderów Społecznej Odpowiedzialności. W kategorii Dobry Pracodawca 2022 za wzór do naśladowania wskazana została dobrze znana branży spożywczej bakaliowa firma HELIO.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to dziś jeden z najważniejszych trendów na światowych rynkach, także w branży spożywczej. Choć jeszcze kilka lat temu wydawało się to marketingową fanaberią, dziś jest istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej także polskich producentów, na co szczególną uwagę zwracają np. czołowi dystrybutorzy, w tym największe sieci handlowe.

Jak zauważa Pani Izabela Olszewska, Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a zarazem Członek Rady Uczelni SG:

- Pandemia Covid-19 pokazała, że inwestowanie społecznie odpowiedzialne to nie tylko moda czy chwilowy chwyt marketingowy, ale jeden z najważniejszych trendów na globalnych rynkach kapitałowych. Zarówno inwestorzy, organy nadzorcze rynku, jak i firmy, dzięki uwzględnianiu czynników ESG (środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego) odpowiadają na globalne wyzwania, z którymi wszyscy mierzymy i będziemy się mierzyć w najbliższych dekadach.

Mając na uwadze powyższe, warto już dziś promować w środowisku branżowym takie polskie firmy jak bakaliowe HELIO, które jest wskazywane przez niezależnych ekspertów za wzorzec w zakresie realizacji szeroko rozumianych założeń CSR. Podczas tegorocznej Finałowej Galii Europejskiego Forum Biznesu w Katowicach to właśnie HELIO zostało uhonorowane prestiżową statuetką w XV edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Program ten ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad CSR, a przyznany tytuł potwierdza status HELIO jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto współpracować.

W kategorii Dobry Pracodawca 2022 za wzór do naśladowania wskazana została dobrze znana branży spożywczej bakaliowa firma HELIO.

- HELIO, co zawsze powtarzam, to ludzie. To dzięki ich zaangażowaniu, operatywności i przedsiębiorczości staliśmy się znanym na całym świecie importerem bakalii, a na krajowym rynku detalicznym zdobyliśmy pozycję lidera w ich sprzedaży. Od samego początku naszej działalności kierowaliśmy się ideą zrównoważonego rozwoju. Mając na uwadze rodzinny rodowód firmy, HELIO od zawsze starało się dbać o kwestie społeczne, żyć w zgodzie z naturą, a przy tym zgodnie z obowiązującym prawem i etyką biznesu. W ten sposób stworzyliśmy 3 filary zrównoważonego rozwoju oraz naszą misję bo czujemy się osobiście odpowiedzialni za „Tworzenie razem zdrowej i smacznej rzeczywistość dla nas i dla przyszłych pokoleń.” Przyznany tytuł potwierdza nasze dotychczasowe działania w kierunku zbudowania firmy, która jest firmą solidną, wrażliwą na potrzeby społeczności lokalnych oraz zatrudnionych w niej pracowników, takiej, z którą warto się związać i współpracować.

– podsumowała Monika Stupińska-Tomala, HR Business Partner HELIO S.A.

Monika Stupińska-Tomala HR Business Partner HELIO S.A

***

HELIO S.A. jest liderem bakaliowego rynku detalicznego o rocznej sprzedaży przekraczającej 300 mln zł. Jej marka HELIO to najcenniejszy bakaliowy brand w zeszłorocznych rankingach polskich marek opracowanych przez redakcje Rzeczpospolitej i Gazety Finansowej. Zakład HELIO jest jednym największych kompleksów produkcyjno-magazynowych w branży bakaliowej w Europie, a przy tym certyfikowany wg międzynarodowego standardu jakości i bezpieczeństwa produkcji żywności BRC - Global Standard for Food Safety, który uważany jest za wzorzec dla najlepszych praktyk w przemyśle spożywczym. W ofercie firmy znajdują się orzechy, owoce suszone i kandyzowane, ziarna, masy i polewy do ciast oraz popcorn do mikrofalówki. Produkty sprzedawane są pod parasolową marką HELIO, a także pod wieloma markami własnymi dostępnymi w największych sieciach handlowych w Polsce i Europie.

HELIO jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1992 r. przez małżeństwo Justyny i Leszka Wąsowicz, którzy po dziś dzień nim zarządzają i są jego strategicznym właścicielem. Dzięki wizji, konsekwencji i stabilnej strukturze właścicielskiej spółka realizuje wielkie przedsięwzięcia metodą małych kroczków, nie obciążając nadmiernie kondycji finansowej, a także nie zaskakując nagłymi zmianami w realizowanej strategii rozwoju. Stabilna i transparentna pozycja finansowa, nienaganna opinia bankowa, a także stały polski właściciel to dla interesariuszy niepowtarzalne atuty HELIO jako stabilnego i pewnego partnera w biznesie, czy pracodawcy.