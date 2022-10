Trudny czas pandemii był wyjątkowym wyzwaniem dla restauracji, firm cateringowych i punktów gastronomicznych. Ledwo branża zaczęła odrabiać straty dosięga ją kolejny kryzys. Inflacja, rosnące koszty energii, wyższe wynagrodzenia pracowników i ubożejący portfel klienta, wszystko to spędza sen z powiek właścicieli wielu firm. Czy w tych niesprzyjających okolicznościach branża gastronomiczna ma szansę przetrwać?

Gicz wołowa w sosie z zielonym pieprzem/ fot. Moguntia Food Polska

Przedłużające się lockdowny spowodowały, że szefowie kuchni i wykwalifikowany personel zmuszeni byli do poszukiwania pracy w innych branżach. Wielu z nich nie wróciło do zawodu. Dobry kucharz to skarb i spora inwestycja, na którą nie każdy lokal może sobie pozwolić. Szukanie oszczędności poprzez mniejsze porcje za większą cenę nie budują zaufania klienta. Zakupy świeżego towaru przy niepewnej obsadzie gości, a z drugiej strony konieczność gotowości jeśli jednak klient dopisze to kolejna bolączka restauratorów. Każdy kryzys wykształca nowe mechanizmy obronne, rozwiązania, które sprawdzą się w nowych warunkach. Co zrobić, gdzie szukać oszczędności, nie tracąc renomy?

Diagnozując trudności nękające branżę gastronomiczną firma MOGUNTIA – dostawca technologii i doradca smaku dla szeroko pojętego przemysłu spożywczego stworzyła serię mięs wolnogotowanych. Jest to odpowiedź na aktualne wyzwania branży. Można zamówić gotowe, soczyste i kruche mięsa, minimalizując wydatki na energię, koszty czasu pracy oraz straty na towarze.

Jak oszczędzać na energii?

Praca pieca konwekcyjno-parowego w zależności od stopnia wykorzystania, czasu i rodzaju przy obecnych stawkach za KWh może generować koszt nawet 30 000 zł miesięcznie. Proponowane mięsa sous-vide w dedykowanych sosach smakowych i w wersji sauté są przygotowane w warunkach zakładu produkcyjnego, gdzie wykorzystuje się profesjonalne komory parzelnicze. Cała wielogodzinna obróbka odbywa się w warunkach kontrolowanej temperatury. Gotowy produkt, który trafia do kuchni wymaga jedynie podgrzania w rondlu, na patelni lub zapieczenia w piecu. W przypadku dań wolnogotowanych redukujemy czas pracy pieca w zależności od asortymentu nawet o 97%. To konkretna korzyść dla prowadzących lokal.

Brak wykwalifikowanej kadry nie jest problemem

Ostatnie lata dla gastronomii to huśtawka spadków i wzrostów obrotów. Okres po pandemii był kolejnym wyzwaniem. Klient spragniony społecznego życia, chętnie wybierał opcję jedzenia na mieście z rodziną, przyjaciółmi czy przy okazji spotkań biznesowych. Goście wrócili do restauracji, natomiast brakowało kucharzy i obsługi. W Krakowie prawie 1/3 lokali w szczycie turystycznego sezonu nie działała ze względu na brak personelu. I w tym przypadku gotowe dania z katalogu MOGUNTIA rozwiązują problem. Ich doskonała kruchość, soczystość oraz smak zdobyły uznanie na międzynarodowych targach spożywczych IFFA we Frankfurcie nad Menem (złote medale za „Żeberka Burbon”, „Policzki w sosie chrzanowym”, „Karkówka w sosie pieprzowym”). W Polsce podczas konkursu „To mi smakuje – eksperci rekomendują”. jury składające się ze znanych szefów kuchni m.in. Roberta Sowy nagrodziło ”Karkówkę w sosie pieczeniowym” oraz „Wołowinę w sosie z zielonym pieprzem”. Aby zaserwować medalowe danie wystarczy podgrzać i skomponować z wybranymi dodatkami. Jest to więc zadanie dla każdego, nawet niewykwalifikowanego pracownika, a mimo to gwarantowana jest powtarzalna jakość produktu. Jeśli w danym miejscu jest szef kuchni to dla takiego odbiorcy dedykowana jest gama półproduktów czyli mięs wolnogotowanych w wersji sauté typu schab, łopatka, golonka, żeberko czy udko kaczki. W tej wersji pozostawiono duże pole do popisu dla kucharza, który może dowolnie, finalnie uszlachetnić doskonale kruche i soczyste mięso.

Bogate menu, bez ryzyka strat

Szerokie ewaluujące portfolio asortymentu pozwala zbudować imponujące menu np.: kaczka w miodowej marynacie z Whisky, żeberka BBQ Burbon, policzki wieprzowe w sosie chrzanowym. Jeśli pożądane są dania mniej wyszukane to dobrą propozycją będzie golonka, schab ze śliwką, gulasz czy udko kaczki. Bez względu na to jakie pozycje znajdą się w karcie lokal jest zawsze gotowy do przyjęcia nawet niespodziewanie dużej grupy. Proces długiego gotowania gwarantuje 3-4 miesięczny termin do spożycia, co daje elastyczność kuchni i możliwość wydania szybko dużej ilości porcji. Wygodne, próżniowo zamknięte opakowania (od 1 do 5 kg), przechowywane w warunkach chłodniczych minimalizują ryzyko strat. Można zużyć tyle porcji ile akurat jest potrzebne.

Każdy kryzys jest krokiem milowym w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Ekspert smaku Moguntia wiodąca marka technologicznych rozwiązań dla przemysłu wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom branży gastro. Szukasz oszczędności, bez ryzyka utraty klientów? A może zaskoczysz i zyskasz nowych gości? Zapoznaj się z katalogiem gotowych mięs MOGUNTIA.

Firma jest również producentem profesjonalnych marynat do mięs, ryb i warzyw oraz wielu nieznanych jeszcze polskim restauratorom produktów Food Service – parę najciekawszych propozycji zebrano w mini katalogu Premium.

Moguntia zaprasza kolejne hurtownie gastronomiczne do współpracy.