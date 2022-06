JNT Group z nową, letnią ofertą win

Autor: Artykuł promocyjny JNT

Data: 24-06-2022, 08:26

Spółka JNT Group rozbudowuje najpopularniejsze linie adresowanej do kobiet marki Monte Santi o nowe propozycje na sezon wakacyjny, odpowiadające na najbardziej gorące trendy rynkowe.

Od kilku lat w okresie letnim na rynku królują lekkie, orzeźwiające wina z bąbelkami. W najnowszej ofercie JNT Group znalazły się pozycje odpowiadające na różnorodne potrzeby konsumentów.

Wśród nowości znalazło się wino musujące Monte Santi ICE BLUE z linii Monte Santi ICE, która cieszy się ogromną popularnością wśród pań. Unikatowy sposób serwowania – na kostkach lodu – sprawia, iż wina te doskonale orzeźwiają w gorące dni i wieczory, dzięki czemu stały się hitem wakacyjnych sezonów. Monte Santi ICE Blue zostało stworzone ze starannie wyselekcjonowanych włoskich winogron. Charakteryzuje się subtelnym aromatem, a jego pełen świeżości smak rozpieszcza podniebienia owocowymi nutami gruszek i jabłek. Na półce zaś wyróżnia je unikalna, elegancka butelka.

Ze względu na rosnące zainteresowanie konsumentów nowymi smakami, obok klasycznych win musujących JNT Group intensywnie rozwija także w swoim portfolio kategorię win aromatyzowanych z orzeźwiającymi bąbelkami.

Idealnie w gorące wieczory sprawdzają się wina z linii Monte Santi Frizzante, o dwóch nowych smakach Mango i Fragola. Ich subtelna słodycz, harmonijne nuty owocowe oraz delikatne bąbelki sprawiają, iż idealnie sprawdzają się podczas niezobowiązujących spotkań towarzyskich.

Warto także zwrócić uwagę na uwodzące zmysłowymi bąbelkami nowości smakowe Pink i Gold w linii Monte Santi La Perla. Wina La Perla jeszcze do niedawna królowały w okresie sylwestrowo-karnawałowym, a od ubiegłego roku sprzedaż ich wzrasta również w okresie letnim. Przyciągają one uwagę tysiącami brokatowych drobinek, które po potrząśnięciu butelki, mienią się, tworząc fascynujący festiwal kolorów i cieni. Oryginalna i zaskakująca Monte Santi La Perla Gold charakteryzuje się lekkim, owocowym aromatem jabłek i gruszek. Z kolei La Perla Pink to świeże i rześkie wino z wyczuwalnym w nosie bukietem dojrzałych malin, soczystych truskawek i poziomek.

Nowości JNT Group wspierane będą komunikacją w social mediach oraz aktywnościami w punktach sprzedaży.