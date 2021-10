Kiełbasa Myśliwska Staropolska – legendarny przysmak z oznaczeniem GTS

Unijnym znakiem jakości „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” może w Polsce poszczycić się zaledwie 10 wyjątkowych produktów. Wśród nich znajduje się m.in. Kiełbasa Myśliwska Staropolska. Warto zaznaczyć, że wyroby ze znakiem GTS to jedyne na europejskim rynku spożywczym, których skład, receptura i metoda produkcji są tożsame z tymi pierwotnymi.

Autor: Artykuł Olewnik Sp. z o.o.

Data: 28-10-2021, 15:14

Tym bardziej więc, warto poznać historię Kiełbasy Myśliwskiej i dowiedzieć się więcej o jej wyjątkowych walorach smakowych. Przypomnijmy tylko, że „Gwarantowana Tradycyjna Specjalność” przyznawana jest produktom, które charakteryzuje znakomita jakość, tradycyjny charakter i tradycyjny skład. To wyroby wytwarzane z najlepszych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury. Wyroby, które posiadają znak „GTS” tworzą wąskie i elitarne grono, a samo oznaczenie jest tak cenne i pożądane przez producentów żywności w Polsce.

Same kiełbasy z logo GTS cieszą się uznaniem klientów, podobnie jak cała ich kategoria. Prowiant myśliwych Kiełbasa Myśliwska Staropolska swoją legendarną trwałość zawdzięcza odpowiedniej obróbce termicznej. Właśnie ta cecha sprawiła, że przez setki lat stanowiła obowiązkowy prowiant myśliwych. Zabierana do lasu w przerzucanej przez pierś niewielkiej torbie, pozwalała zaspokoić głód w trakcie wielogodzinnego podchodzenia zwierzyny. Nazwa „myśliwska” – nawiązująca do opisanych wyżej właściwości wędliny oficjalnie pojawiła się jednak dopiero po II wojnie światowej, wraz z rozwojem przemysłu mięsnego na szeroką skalę.

Sekret smaku Dziś Kiełbasa Myśliwska Staropolska swój niepowtarzalny smak i doskonałą jakość zawdzięcza m.in. najwyższej jakości mięsa oznaczonego znakiem QAFP. To System Gwarantowanej Jakości Żywności, który wyróżnia żywność o najwyższej jakości. Z kolei idealna kruchość myśliwskiej to wynik intensywnego wędzenia i długotrwałego suszenia. Wyjątkowego charakteru nadaje jej dodatek świeżo mielonych naturalnych przypraw – pieprzu, czosnku i jałowca. Kiełbasa ta jest idealną propozycją dla wszystkich, którzy cenią tradycyjne i wyjątkowe smaki. Dzięki zabiegom wędzenia, pieczenia oraz suszenia wędlina zawdzięcza swój zapach, smak i kruchość, a także legendarną trwałość. Wszystkie one doskonale odpowiadają najlepszym walorom historycznym kiełbasy myśliwskiej.

Ważną datą w kalendarzu dla kiełbasy myśliwskiej jest 19 kwietnia 2011 r. Wtedy to została zarejestrowana jako Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, a od dnia 8 listopada 2017 r. nosi nazwę – kiełbasa myśliwska staropolska. Warto poznać całą linię produktów staropolskich z oznaczeniem GTS. Dzięki niemu mamy pewność, że produkt powstał zgodnie z tradycyjną recepturą przekazywaną z pokolenia na pokolenie, przy wykorzystaniu najlepszego jakościowo mięsa. Oprócz kiełbasy myśliwskiej staropolskiej, są to Kiełbasa krakowska sucha staropolska i Kabanosy staropolskie – wszystkie wykonane w sposób tradycyjny i przy wykorzystaniu mięsa z oznaczeniem QAFP.