Le Grand Noir jest idealnym ucieleśnieniem idei, że bycie „czarną owcą”, czyli podążanie własną drogą wbrew utartym schematom jest inspirujące, a owoce takiego podejścia mogą okazać się zaskakująco dobre. ​

Twórcy marki Robert Joseph oraz Hugh Ryman postanowili stworzyć wino o buntowniczej duszy, przełamujące klasyczny smak wielowiekowych tradycji winiarskich Francji, świeżym i zaskakującym podejściem znanym z Nowego Świata.​ Dzięki temu, wino Le Grand Noir jest różnorodne, z szerokimi walorami smakowymi, nieszablonowe. Czasem bywa le capricieux – czyli kapryśne, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa lub les deux monde, łączące dwa światy – świat starych francuskich tradycji oraz nowoczesnego podejścia, bywa również le guitare electrique – elektryzujące smakiem.​

Dlaczego Czarna Owca?

W XIII w. region Minervois oraz niedalekie Carcassonne (miasteczko z zamkiem w stylu Gry o Tron) były usytuowane w samym sercu krwawego konfliktu z kościołem katolickim w Rzymie. Francuzi stworzyli separatystyczny ruch religijny zwany Katarami, których rewolucyjne dogmaty wiary proklamowały m.in. nieakceptowalne wówczas równość kobiet i mężczyzn, ubóstwo kleru oraz pozbycie się bogactw przez biskupów i arcybiskupów. Jak wierzyli Katarzy, wszyscy ludzie byli owcami Boga, a ziemska odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo spoczywała w rękach starszych ludu, którzy nosili czarne opończe i byli zwani „doskonałymi”. Istnieje jasny i bezpośredni związek między prześladowanymi za odmienne poglądy, a niekonwencjonalnym stylem win Le Grand Noir. Poprzez wyróżnianie się z tłumu, katarów nazywano czarnymi owcami. Stopniowo idee te zaczęły się przenikać, aby ostatecznie stworzyć rozpoznawalną markę, jaką jest Le Grand Noir.​ Katarzy łamali konwenanse, wyróżniali się swoimi poglądami w swoich czasach, za co byli często prześladowani, Owca ,,Le Grand Noir” tak samo jak niegdyś Katarzy chce się wyróżnić, chce iść do przodu, chce być niekonwencjonalna.

Grafika słynnej buntowniczej owcy została zaprojektowana przez wielkiego miłośnika win - Kevin’a Shaw. Jego studia graficzne Stranger&Stranger w Londynie, Nowym Jorku i San Francisko – przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży światowych win i alkoholi od Hendricks Gin po Michel Rolland’s Clos de Siete. Kevin w swojej rodzinnej miejscowości posiada również własna piwniczkę świetnie dobranych win zarówno tych z Nowego jak i Starego Świata Winiarskiego.

Hugh Ryman:

Po ukończeniu studiów w Bordeaux oraz pracy w najznamienitszych winnicach takich jak: Petrus czy Yquem, a także w Australii, został pierwszym z tzw. Latających winiarzy (Flying Winemakers – to osoby współpracujące z wieloma winiarniami. Doradzają im m.in. w procesie produkcji wina. Zakres tej współpracy ma bardzo szeroki charakter). Jego doświadczenie w produkcji bogatego asortymentu win, aż w 17 krajach, sprawia, iż posiada on unikalne szerokie spojrzenie na świat wina XXI wieku.

Robert Joseph:

To nagradzany korespondent winiarski współpracujący z London Sunday Telegraph oraz autor 27 książek o tematyce winiarskiej, m.in.,, Wina Francuskie” ,,Bordeaux i jego wina” oraz ,,Powszechna Encyklopedia Wina”. Jest on również założycielem International Wine Challenge, które rozwinął do największych na świecie zawodów w ocenianiu win. Regularnie pojawia się w radiu i telewizji, a znany miesięcznik winiarski ,,Decanter Magazine” uznał go za jedną z 50 osób mających największy wpływ na spożycie wina w XXI w.

Rozgość się w świecie, w którym króluje miłość do wina i zobacz co czyni markę Le Grand Noir naprawdę wyjątkową - Le Grand Noir, wino o buntowniczym charakterze - szkolenie degustacyjne

