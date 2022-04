Lee Kum Kee - symbol jakości kuchni chińskiej opracował linię profesjonalnych sosów dla Horeca!

Marka Lee Kum Kee uważana jest przez najwybitniejszych szefów kuchni Azji za symbol jakości. Jej produkty znajdują się w menu renomowanych restauracji z gwiazdką Michelin. Wspaniale podkreślają smak potraw chińskich oraz dań z kuchni całego świata, wydobywają umami „xian wei” - kwintesencję każdego azjatyckiego posiłku. Sosy chińskie z najnowszej linii Lee Kum Kee Professional są oferowane w ponad 100 krajach, w tym teraz również w Polsce w dystrybucji firmy Bidfood Farutex (bidfood.pl).

Data: 01-04-2022, 16:16

Sosy sojowe i ostrygowe od Lee Kum Kee kluczowymi składnikami każdego chińskiego dania.

W żadnej restauracji nie powinno zabraknąć klasycznych sosów sojowych zarówno jasnych, jak i ciemnych. Sosy Lee Kum Kee powstają w wyniku naturalnej fermentacji nasion soi niemodyfikowanej genetycznie, bez dodatku glutaminianu sodu. Co ciekawe, produkty te sprawdzają się nie tylko w kuchniach Azji, ale także w europejskiej i zachodniej. Jasny Sos Sojowy Premium może stanowić bazę do przyrządzania wielu potraw, na przykład sosów warzywno-mięsnych czy zup. Natomiast Ciemny Sos Sojowy Premium idealnie wzbogaci duszone mięso, zapiekanki, makarony. Nadaje on potrawom wyrazistego koloru oraz odpowiedniej gęstości.

Na szczególną uwagę zasługuje również Sos Ostrygowy Premium Lee Kum Kee, wynaleziony przez założyciela firmy w 1888 roku. Sos ten jest podstawą kuchni wielu azjatyckich rodzin. Występuje w wersji bezglutenowej oraz jako Wegetariański Sos Stir Fry - z grzybami shiitake.

Gama gotowych do użycia sosów, która ułatwia przyrządzanie wyśmienitych dań.

W ofercie Lee Kum Kee szefowie kuchni znajdą gamę gotowych do użycia sosów, które ułatwią przygotowanie szeregu azjatyckich dań. Koniecznie należy tu wymienić słynny Sos do Kaczki po Pekińsku, który świetnie łączy się z każdym rodzajem drobiu. Równie znany na całym świecie Sos Teriyaki może być kluczowym składnikiem kurczaka teriyaki, doskonałym dodatkiem do dań smażonych i gotowanych na parze warzyw, do ryb, owoców morza. W ofercie znajdują się również inne popularne produkty, na przykład Sos z Czarnej Fasoli polecany do dań z woka oraz Sos Słodko-Kwaśny, często dodawany do kurczaka w pięciu smakach.

Pikantno-słodki Sos Hoisin ceniony także w polskiej kuchni

Sos Hoisin to kolejna odsłona klasycznego chińskiego produktu, który może być dodawany do przygotowanych na patelni owoców morza i ryb. Ten pikantno-słodki sos z wyselekcjonowanych przypraw i mielonej soi, stosuje się również do aromatycznej, chrupiącej kaczki. Sos Hoisin jest niezwykle wszechstronny, znajduje zastosowanie również w kuchni polskiej. Można go dodawać do smażonej wieprzowiny serwowanej z ziemniakami i surówką lub mieszając z sosem śliwkowym i majonezem stworzyć pyszny dressing.

Wśród klasycznych smaków kuchni orientalnej może wyróżnić ponadto następujące produkty:

● Sos Chili z Czosnkiem

● Sos Śliwkowy

● Sos Char Siu

Ostatni wymieniony produkt zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ten miodowo-słodki i pikantny sos jest kluczowym składnikiem słynnej chińskiej wieprzowiny z grilla, znanej jako „Char Siu”. Zrównoważona słodycz, błyszczące wykończenie i gęsta konsystencja w połączeniu z aromatem przypraw sprawiają, że jest to doskonała marynata do każdego rodzaju mięsa na grilla, glazura do pieczeni lub po prostu sos do smażenia.

Smaczne sosy dla wegan i wegetarian

Większość asortymentu Lee Kum Kee jest przyjazna wegetarianom oraz weganom. Do takich produktów zaliczają się na przykład sosy sojowe. Można je z powodzeniem dodawać do zapiekanek, makaronów, ryżu czy curry. Na szczególną uwagę zasługują także wegetariańskie sosy stir fry przeznaczone do dań smażonych na patelni, na przykład warzyw przygotowywanych w woku. Wśród produktów wegetariańskich oraz wegańskich Lee Kum Kee warto wyróżnić także Sos Teriyaki oraz Sos z Czarnej Fasoli, który stanowi perfekcyjnie przygotowaną mieszankę sfermentowanej czarnej fasoli oraz rozgniecionego czosnku. W jego składzie znajdują się także imbir oraz ekstrakt z anchois. Co ważne, składniki są bardzo dobrze wyczuwalne i nadają daniom autentycznego chińskiego smaku.

Sosy, które nadają orientalnego charakteru potrawom kuchni fusion

Wydajne, wysokiej jakości sosy Lee Kum Kee można stosować do dań kuchni fusion, która łączy w sobie tradycję oraz nowoczesne podejście do gotowania. Słodkie sosy chili (Kantoński i Tajski) świetnie sprawdzają się w sałatkach i przystawkach, takich jak nachosy oraz skrzydełka z kurczaka. Na szczególną uwagę zasługuje Sos Chili Słodki Kantoński dodawany często do kurczaka na ostro oraz makaronu ryżowego w wersji pikantnej. W jego składzie znajdują się czerwone papryczki chili oraz konserwowane śliwki chińskie nadające potrawom owocowego, słodko-pikantnego smaku. Kolejnym pikantnym produktem z nutą słodyczy jest Sos Chili Słodki Tajski, który doskonale komponuje się z zupami na bazie mleczka kokosowego oraz trawy cytrynowej i dipów.

Profesjonalna gama sosów Lee Kum Kee

Produkty Lee Kum Kee z linii profesjonalnej zapakowane są w wygodne butelki z tworzywa sztucznego, o dużej pojemności dostosowanej do potrzeb branży Horeca. Opakowanie sosu wystarcza na przygotowanie około 100 do 150 porcji potrawy. Już niewielka ilość produktu znacząco wpływa na walory smakowe dania.

Sosy charakteryzuje wydajność i uniwersalność oraz skoncentrowane profile smakowe. Co ważne, nie zawierają one glutaminianu sodu oraz innych sztucznych barwników czy konserwantów.

