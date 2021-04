Lepszej szansy na nawiązanie kontaktów biznesowych w branży spożywczej – (raczej) nie będzie!

O przyszłości targów, nowych formach prezentacji i czy można być w dwóch miejscach jednocześnie rozmawiamy z Agnieszką Szpaderską, dyrektor targów WorldFood Poland

Agnieszka Szpaderska

Załóżmy, że jestem początkującym właścicielem sklepu, hurtowni albo restauracji. Nigdy wcześniej nie byłem na żadnych targach. Dlaczego powinienem znaleźć miejsce w grafiku między 20 a 22 kwietnia tego roku?

Ponieważ właśnie wtedy startują największe targi branży spożywczej WorldFood Poland Virtual Expo. Dla firm, które nie uczestniczyły nigdy wcześniej w tego typu wydarzeniach, jak i dla firm biorących udział w targach w poprzednich latach, to doskonała okazja, by spotkać się w wirtualnej przestrzeni zorganizowanej specjalnie w tym celu. Jednym z największych magnesów przyciągających zarówno gości, jak i uczestników, będzie Targowa platforma internetowa. Zagwarantuje ona dostęp do tysięcy produktów. Będzie ona również miejscem spotkań i rozmów z obecnymi lub przyszłymi kontrahentami.

Drugim punktem, na który chcę zwrócić uwagę, jest bogaty program konferencyjny tegorocznych Targów. To propozycja dla wszystkich, którzy pragną być na bieżąco z informacjami z rynku oraz z trendami kształtującymi przyszłość branży. Biorąc zatem pod uwagę obowiązujący zakaz organizacji targów oraz brak realnych i wiarygodnych informacji o tym, kiedy będą możliwe pierwsze imprezy w wersji stacjonarnej, udział w targach on-line w kwietniu może być jedyną szansą na spotkanie się całej branży spożywczej w 2021 roku!

Czy można zakochać się w zupełnie nowym produkcie, nie mogąc go fizycznie dotknąć? Jak zamierzacie pokonać ograniczenia stawiane przez tryb online? Czy goście Targów będą mogli wziąć do ręki przynajmniej część wystawionych towarów? Czy Powitalne Paczki Degustacyjne to dobry pomysł na przełamanie takich barier?

Rozumiemy, jak ważnym w przypadku produktów spożywczych jest ich smak, zapach oraz wygląd, a dla potencjalnych kupców możliwość spróbowania produktu, dlatego stworzyliśmy program wysyłki Powitalnych Paczek Degustacyjnych. Chcemy chociaż trochę przybliżyć naszym wirtualnym gościom smaki i zapachy świata, które co roku obecne są na targach WorldFood Poland. Dlatego też próbki produktów wystawców trafią do wyselekcjonowanych gości targowych zgodnie z zadeklarowanym obszarem ich zainteresowań.

Czy długo trzeba było namawiać wystawców i prelegentów do udziału w tegorocznej edycji Targów? A może było wręcz przeciwnie – sami się zgłaszali? Przy okazji: ile ekip już się zapowiedziało?

Chęć i potrzeba spotykania się, poszukiwania nowych partnerów biznesowych oraz nowych szans i okazji w branży – jest bardzo duża. Mimo pewnych obaw, jak zawsze kiedy mamy do czynienia z czymś innowacyjnym, przedsiębiorcy chcą próbować takich właśnie rozwiązań.

Mają świadomość, że w sytuacji, kiedy już od ponad roku, ze względu na pandemię i panujące ograniczenia, praktycznie nie ma możliwości bezpośrednich spotkań, taki wirtualny „zamiennik” jest świetną alternatywą. Jest nią, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo i komfort związany z uczestnictwem w wydarzeniu, będąc przy tym skutecznym i produktywnym narzędziem do kontaktów biznesowych.

W chwili obecnej swój udział potwierdziło już niemal 150 wystawców z 18 krajów, m.in. z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Grecji, Francji, Japonii, Litwy, Malezji, Norwegii, Peru, Polski, Sri Lanki, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Ukrainy, USA i Węgier.

Platforma, na której odbywać będą się Targi, oferuje możliwość działań o charakterze networkingowym. Czym różni się takie internetowe nawiązywanie kontaktów biznesowych – od tradycyjnego?

Wirtualna strefa networkingu ułatwia umawianie spotkań. Oferuje dostęp do zalogowanych uczestników wydarzenia, wśród których łatwo można wyselekcjonować grupę osób spełniających wybrane kryteria (np. grupa produktowa). Każde spotkanie wymaga akceptacji dwóch stron. Przed zaakceptowaniem spotkania każdy uczestnik może sprawdzić profil tej drugiej osoby. Taki system pomaga efektywnie wykorzystać swój czas. Dodatkowymi ułatwieniami są system kalendarzy, chatu i komunikatora audio wideo.

Sektor HoReCa ponosi obecnie ogromne straty. Jak Targi mogą wpłynąć na poprawę kondycji firm działających w tych branżach?

Okres pandemii odcisnął swoje piętno na całej gospodarce, w tym w dużej mierze, na gastronomii. Wiele firm z sektora HoReCa musiało zmienić menu, aby dostosować swoją ofertę na wynos. Na targach WorldFood będą oni mogli znaleźć nowych dostawców produktów. Takich, których potrzebują, by dostosować swoją ofertę do obecnej sytuacji.

Targi to nie tylko oferty producentów czy dystrybutorów, lecz również konferencje. Które z nich uważa Pani za pozycje obowiązkowe dla każdego, kto chce trzymać rękę na pulsie branży?

Program targów WorldFood jest zróżnicowany i podzielony na bloki tematyczne. Zaczynamy od debaty inauguracyjnej z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wpływu pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym. Podczas debaty zaproszeni goście spróbują zidentyfikować szanse dla polskich eksporterów żywności. Omówią również obecne trendy konsumenckie i sprzedażowe oraz perspektywy, jakie one ze sobą niosą dla polskich przedsiębiorców.

Kolejny temat, na który warto będzie zwrócić uwagę, to eksport na Rynki Wschodnie. W programie znajdą się informacje związane z nowymi obostrzeniami, przepisami dotyczącymi dostaw do krajów WNP oraz z kwestiami prawnymi przy podpisywaniu umów z kontrahentami ze Wschodu. Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi:

· jak skompletować dokumenty do wysyłki towaru do krajów WNP,

· jak oznaczać produkty spożywcze przy eksporcie do państw członkowskich EUG

· i czym jest certyfikacja produktów na rynkach wschodnich.

Trzecim, choć nie ostatnim, zagadnieniem, które z pewnością zainteresuje wielu odwiedzających Targi, będą trendy kształtujące przyszłość branży spożywczej: rynek żywności, napojów i gastronomii. Podczas spotkania będzie można dowiedzieć się, w jaki sposób firmy z branży spożywczej mogą generować innowacje.

Co jest największą zaletą targów online? Atutem, którego na próżno szukać w spotkaniach stacjonarnych? Jak przekonałaby Pani tych, którzy unikają świata wirtualnego – do wzięcia udziału w tym wydarzeniu?

Nie chcę nikogo przekonywać o wyższości spotkań wirtualnych nad spotkaniami stacjonarnymi, gdyż sama jestem zwolenniczką tych tradycyjnych, twarzą w twarz.

Biorąc jednak pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość, wszyscy musimy być elastyczni i próbować dostosować nasze działania do nowej rzeczywistości: my – organizatorzy oraz nasi goście – przedsiębiorcy działający w branży spożywczej.

Jeśli miałabym wskazać jedną taka rzecz, to w formule wirtualnej można być bardziej aktywnym w poszukiwaniu potencjalnych partnerów, ponieważ dużo łatwiej jest ich wyselekcjonować spośród wszystkich uczestników, mając dostęp do wyszukiwarki i możliwość wcześniejszego przeglądania profili uczestników.

Jak patrzy Pani na przyszłość branży spożywczej? Czy pandemia pomieszała już tutaj firmom szyki, czy może ten sektor jest odporny na tego rodzaju zawirowania? W końcu każdy z nas... jeść musi.

Czas pandemii spowodował zatrzymanie życia społecznego oraz biznesowego na długie miesiące w wielu branżach. Lokale gastronomiczne musiały zostać zamknięte, a niektóre zakłady produkcyjne, fabryki i przedsiębiorstwa spożywcze ograniczyły produkcję lub zmuszone były zawiesić działalność.

Teraz, gdy walka z wirusem Covid-19 weszła już na dobre do naszego funkcjonowania, warto zaplanować ścieżkę odbudowy wizerunku firmy lub wykorzystać kryzys do rozwoju potencjału firmy m.in. poprzez udział w branżowych targach biznesowych. Pandemia z całą pewnością obudziła kreatywność wśród wielu przedsiębiorców. Niektóre polskie firmy rozwinęły skrzydła właśnie w tym trudnym dla gospodarki okresie i są gotowe zaprezentować najnowszą ofertę produktową oraz nowatorskie rozwiązania technologiczne. Aktywny udział w targach WorldFood Poland będzie ku temu z pewnością świetną okazją, dającą w przyszłości wymierne wyniki.

Jaka przyszłość czeka targi stacjonarne, organizowane w tradycyjny sposób? Czy po pandemii wrócimy do nich? Czy może zachwyci nas łatwość działania, jaką zapewniają internet i targi online? Jaka przyszłość czeka targi WorldFood Poland? Jakie macie plany?

Myślę, że eventy online nie zastąpią tradycyjnych spotkań. Wirtualne targi mogą być alternatywą, uzupełnieniem. To znakomita okazja do budowania i podtrzymywania relacji biznesowych, natomiast uczestnictwo w tradycyjnych targach to wyjątkowe doświadczenie i dlatego już teraz planujemy kolejną edycję targów w tradycyjnej formie, w kwietniu 2022 roku.

Nie sposób nie docenić dodatkowych atutów, jakie zapewniają internet i targi online, dlatego najprawdopodobniej zdecydujemy się na formułę hybrydową i część świadczeń będzie możliwa również w wersji online.