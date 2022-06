Lider rynku dystrybucji zagranicznej stawia na cyfrowy rozwój

Mastermedia specjalizuje się w eksporcie polskich produktów spożywczych. Skala, unikatowy know-how i nowoczesne narzędzia pozwoliły osiągnąć firmie niekwestionowaną pozycję lidera. Dystrybutor konsekwentnie rozwija się cyfrowo i wdraża nowe rozwiązania.

Nowe rozwiązania w handlu

Mastermedia od 16 lat umacnia swoją pozycję i zdobywa nowe rynki. Dostarcza dziś żywność do 9 krajów. To odpowiedź na zapotrzebowanie na najlepsze polskie i środkowo-europejskie produkty za granicą. W 2021 roku roczne obroty firmy przekroczyły 890 mln zł.

Lata pracy na zagranicznych rynkach zrobiły swoje. Doświadczenie, wiedza i cenne kontakty przekładają się unikalny know-how. To pozwala firmie skutecznie zwiększać sprzedaż rodzimych producentów za granicami kraju.

Rozwój w Mastermedia to jednak nie tylko ekspansja, ale i ciągłe doskonalenie się. Także w obszarze cyfryzacji i technologii.

Rozwijamy się wewnętrznie, digitalizujemy i automatyzujemy procesy. Śledzimy światowe trendy i rozwiązania, działając tak, aby szeroko rozumiana informatyka nie była „blokerem”, ale umożliwiała szybki rozwój biznesu – wyjaśnia Jacek Marciniak, Dyrektor IT w Mastermedia Cioczek i Wójciak sp. j. Nasze podejście jest pragmatyczne. Nie pytamy, czy wykorzystać nowe technologie i rozwiązania cyfrowe, ale zastanawiamy się, jak to zrobić, aby najlepiej pracowały na sukces nasz i naszych Partnerów – dodaje Rafał Szarowski, Dyrektor Handlowy w Mastermedia.

Polski e-commerce za granicą - z myślą o Konsumentach

Technologia redefiniuje wygodę a zakupy online stały się codziennością. Polska firma udowadnia, że e-handel i eksport to świetny mariaż.

Sprzedaż online to must-have dzisiejszych czasów. W Mastermedia zawsze wychodzimy od potrzeb konsumenta. Dlatego, od 2020 roku, systematycznie rozwijamy nasz e-commerce – mówi Rafał Szarowski.

Zakupy spożywcze przez Internet nabrały tempa. Z badań Eurostatu[i] wynika, że najczęściej na zakupy online decydują się mieszkańcy północnej części Europy. *

W takiej formie zakupów konsumenci doceniają m.in. oszczędność czasu, łatwość porównywania ofert, duży wybór artykułów, czy możliwość całodobowego robienia zakupów i oczywiście - dostawę.

Impulsem, który przyspieszył rozwój handlu online, okazała się pandemia COVID-19. Te zmiany nie ominęły rynku dóbr szybko zbywalnych. W wypadku e-grocery największe wyzwanie to logistyka.

Konsumenci oczekują takiej możliwości od sklepów, w których na co dzień robią zakupy. Nasz sklep internetowy: shop.foodplus.eu, działa obecnie w dwóch krajach. Dobrze rozwinięta i efektywna logistyka umożliwia nam realizację zakupów spożywczych na terenie całych Niemiec i Wielkiej Brytanii. Gdziekolwiek mieszkają i pracują nasi rodacy, dostaną polskie produkty z szybką dostawą – wyjaśnia Krzysztof Piech, Dyrektor Logistyki w Mastermedia.

Sprzedaż internetowa a sklepy stacjonarne

Według informacji McKinsey[ii], większość konsumentów korzysta z handlu elektronicznego jako dodatkowego sposobu na zaopatrzenie lub uzupełnienie swoich zakupów spożywczych. Na pierwszym miejscu pozostaje więc fizyczna wizyta w sklepie.

Mastermedia dostarcza towar bezpośrednio do ponad 1000 stałych odbiorców, w tym sklepów sieci Food Plus. To pierwsza i największa polska sieć franczyzową za granicą. Działa dziś w Wielkiej Brytanii, Niderlandach, Niemczech i Irlandii. Należy do niej około 200 placówek.

Działalność sklepów internetowych pod marką Food Plus to sprzedaż dodatkowa. Nie wpływa na zakupy w sklepach stacjonarnych. Co więcej – uzupełnia naszą wiedzę na temat zachowań konsumentów, co pozwala nam jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę w placówkach fizycznych na danym rynku – wyjaśnia Rafał Szarowski.

Konsumenckie insighty czasem mają początek w zakupowych anegdotach. W ciągu pierwszej godziny, gdy tylko firma rozpoczęła sprzedaż w sklepie online, jeden z klientów kupił… 100 kilogramów (doskonałej zresztą!) polskiej kiełbasy. To nie była pomyłka.

Sprzedaż internetowa pozwala również na dotarcie z ofertą tam, gdzie jeszcze nie działają fizyczne placówki Food Plus i rozpoczęcie budowania świadomości marki wśród Polonii za granicą. Tworzeniu pozytywnego wizerunku Food Plus sprzyjają wysokie oceny sklepu internetowego. Potwierdzają wiarygodność. To jeden z najważniejszych elementów, na jakie odbiorca zwraca uwagę, dokonując zakupów online.

Z pewnością dwa światy, online i offline, coraz bardziej się przenikają. Zakupy stacjonarne są nadal dla wielu osób przyjemnym doświadczeniem towarzyskim, którego zwyczajnie nie można powielić online.

Tylko offline angażuje wszystkie zmysły. Zapach świeżego pieczywa, wygodny plan sklepu, gościnna atmosfera i sympatyczna obsługa sprawiają, że zakupu w sklepach stacjonarnych Food Plus są dla klientów naszej sieci przyjemnym, codziennym zwyczajem – mówi Rafał Szarowski.

Nowoczesna platforma sprzedażowa – z myślą o detalistach

Naszym Partnerom udostępniamy internetową hurtownię już od 2013 roku. W maju tego roku rozpoczęliśmy wdrożenie nowego systemu do zamówień. Platforma mastersale.eu umożliwia właścicielom sklepów za granicą wygodniejsze i szybsze zakupy online produktów dostępnych w naszej ofercie dystrybucyjnej – wyjaśnia Krzysztof Piech, który kieruje tym projektem.

Zadaniem technologii jest rozwiązywanie realnych problemów. Tak, jak w przypadku finalnego odbiorcy, także dla detalistów liczy się wygoda, oszczędność czasu i użyteczność proponowanych rozwiązań. Nowa platforma posiada praktyczne funkcjonalności.

Jedną z nich jest możliwość zalogowania się na wiele urządzeń w tym samym czasie. Dzięki temu w jednym sklepie zamówienie może składać kilka osób. Rozwiązaniem, które dodatkowo przyspiesza i ułatwia składanie zamówień, jest skanowanie kodów EAN produktów. To funkcja dostępna w mobilnej wersji platformy. Praktyczną opcją są własne listy zakupowe, które pozwalają detalistom na stworzenie szablonów zamówień np. na poszczególne kategorie produktowe, czy okazje.

To oczywiście tylko część z wprowadzanych zmian.

Staramy się, aby nasza platforma do zamówień była maksymalnie przyjazna a interfejs intuicyjny. Ma stanowić dla naszych Partnerów codzienne wsparcie. Jednocześnie planujemy dalszy rozwój systemu i zupełnie nowe funkcjonalności, aby ułatwiać naszym Klientom prowadzenie biznesu. – podkreśla Krzysztof Piech.

Offline i online jako standard FMCG

Przyszłość zmienia się wraz z postępem technologii – mówi Jacek Marciniak. W Mastermedia będziemy się rozwijać i funkcjonować tam, gdzie konsumenci nas potrzebują, jednocześnie dostarczając naszym Partnerom jak najlepsze rozwiązania. – podsumowuje Rafał Szarowski.

Jedyna stała w życiu i biznesie - to zmiana. Kluczem do generowania wartości z nowych rozwiązań jest elastyczność i działanie z myślą o rzeczywistych potrzebach odbiorców.



