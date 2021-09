Lidl poszerza sieć sklepów w woj. małopolskim

9 września Lidl otwiera swój pierwszy obiekt w Limanowej, przy ul. Zygmunta Augusta 12 a. Otwarcie nastąpi o godzinie 6:00.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 07-09-2021, 13:28

Lidl poszerza sieć sklepów w woj. małopolskim, fot. materiały prasowe

Lidl stawia na polskie produkty

Lidl współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Limanowej, przy ul. Zygmunta Augusta 12a, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1300 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 27 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00.

Lidl wykorzystuje odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych

Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 165 miejsc parkingowych, w tym 76 miejsc dedykowanych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą bar kawowy, obsługiwany przez baristę oraz croissanty.

W placówce wykorzystano odzysk ciepła z urządzeń chłodniczych, wykorzystany na cele ogrzewania obiektu. Powyższe rozwiązania mają za zadanie zwiększenie efektywności energetycznej obiektu, uczynienie placówki obiektem energooszczędnym, co w konsekwencji przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.