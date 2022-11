Jeszcze do końca listopada trwa ogólnopolska Loteria marki Bonduelle „Baw się smakiem i wygrywaj!”! Aktywacja pokazuje & obejmuje wszystkie produkty z portfolio Bonduelle: warzywa apertyzowane, produkty mrożone, pieczarki marynowane, gotowe dania Good Lunch oraz fasole w sosach. Jednocześnie loteria zapowiada zbliżającą się nową strategię komunikacji marki.

Bonduelle stawia na smak warzyw, promuje zdrowe i łatwe w przygotowaniu potrawy warzywne na bazie różnorodnych produktów - zarówno tych klasycznych, dobrze znanych konsumentowi, jak i interesujących nowości w portfolio, takich jak Good Lunch, czy ryż z warzyw, które są idealnym sposobem na zwiększenie ilości warzyw w codziennej diecie i urozmaicenie posiłków.

By wziąć w Loterii udział należy zakupić 2 dowolne produkty marki Bonduelle i zarejestrować się na stronie www.loteriabonduelle.pl lub poprzez SMS. Do zdobycia jest aż 1 000 nagród pieniężnych o wartości od 50 zł do 2 000 zł, a nagrodą główną w finałowym losowaniu jest samochód Hyundai Kona. Więcej zarejestrowanych paragonów to większa szansa na zdobycie głównej nagrody!

Zabawa daje również opcje zagrania bez kupowania produktów marki Bonduelle i otrzymania szansy wygrania symbolicznej nagrody pieniężnej w wysokości 10 zł. Firma udostępniła prosty interfejs gry loteryjnej w postaci e-zdrapki, dzięki któremu konsument szybko dowiaduje się, czy wygrał nagrodę. Ponadto w czasie zabawy otrzymujemy informacje na temat składników odżywczych obecnych w produktach Bonduelle. Każdy użytkownik otrzymuje również darmowy E-book z przepisami na dania idealne na jesienną porę.

Aktywację wsparto silnym wsparcien promocyjnym z komunikacją w telewizji, w kanale digital, a także w sklepach w całej Polsce.

Za kreację i komunikację promocyjną odpowiada MSUpublishing.pl. Mechanizm loterii wspiera Nofsza.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.loteriabonduelle.pl i wzięcia udziału w zabawie online jeszcze do końca listopada!