Lucky Fish z oryginalnym koreańskim kimchi

O pochodzeniu kimchi, pomyśle na rozpowszechnienie tego koreańskiego dania w Europie oraz wyborze Polski jako jednego z kierunków rozwoju dystrybucyjnego rozmawiamy z Jamesem Jangiem - CEO koreańskiej firmy spożywczej Foodberry Co. Ltd. oraz Andrzejem Kalitą i Rafałem Tusznio, właścicielami firmy Lucky Fish - polskiego dystrybutora kimchi w Polsce.

Autor: Artykuł promocyjny Lucky Fish

Data: 04-02-2022, 15:56

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd.

Po pierwsze – jest Pan niesamowitym fanem ulramaratonów.

Tak, to prawda. Jestem członkiem Korea Ultra Marathon Federation, a także IAU (International Association of Ultramarathon). W tym pierwszym, sprawowałem również przez osiem lat stanowisko dyrektora zagranicznego. W swojej karierze ultramaratończyka, brałem udział w 43km Seoul Marathon w 2001 roku, a także osiągnąłem wynik 38h 30 min w MDS (Marathon Des Sables) w Maroku w 2003 roku. W Trans Korean West to East 2014 308 km przebiegłem w czasie 63 h 42min.

Skąd to zainteresowanie ultramaratonami?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. - Ultramaraton jest czymś więcej niż zwykły maraton. Oznacza brak ograniczeń w bieganiu. Jest częścią mojego życia, która pozwala mi na testowanie swoich możliwości w wysiłku bez limitu. A do tego trzeba mieć naprawdę pasję i wytrzymałość – taki bieg na 100 km zajmuje co najmniej od 10 do 15 godzin. Ale dzięki temu czuję, że rzucam sobie pewne wyzwanie, które muszę wypełnić w 100%. Podobne podejście jest typowe dla prowadzenia biznesu.

No właśnie – biznes. To tutaj zrodziła się pasja do… kimchi. Czym jest ta potrawa?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. - Kimchi to tradycyjna, koreańska potrawa. Pomimo tego, że jej historia liczy sobie tysiące lat, do dziś stanowi element codziennych posiłków Koreańczyków. Jej popularność pokazuje między innymi coroczne, wielkie wydarzenie zwane "Kimjang", które ma za zadanie “przygotować” kimchi do sezonu zimowego.

Z czego konkretnie przygotowuje się kimchi?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. Kimchi to danie przygotowywane głównie z kapusty, do której dodawane są różnego rodzaju składniki. Na rynku dostępne są setki rodzajów kimchi - na przykład z rzodkwią czy z zieloną cebulą. Wszystkie jednak stanowią tradycyjne techniki, które spotkamy w każdym miejscu w Korei.

Andrzej Kalita, właściciel firmy Lucky Fish – Od wieków na całym świecie ludzie używają procesu kiszenia do przetwarzania i uzdatniania warzyw. A kimchi jest typową kiszonką – tak jak nasza dobrze znana kapusta kiszona - jednak o nieco innym zapachu. Samo jedzenie tego typu potraw wzmacnia odporność organizmu, gdyż w procesie kiszenia uzyskujemy produkt prozdrowotny, regulujący florę bakteryjną i bardzo bogaty w mikroelementy.

Czy właśnie ta popularność sprawiła, że kimchi stało się podstawą Państwa biznesu? Skąd wzięła się ta idea?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. - Podczas moich podróży do Europy zauważyłem, że sprzedawane tu kimchi było niskiej jakości. Uznałem więc, że warto na Starym Kontynencie wprowadzić prawdziwe, koreańskie kimchi wysokiej jakości, które odpowiednio zaprezentujemy Europejczykom i umożliwimy im delektowanie się naszymi specjałami w wyśmienitej formie. Nasze produkty wyróżnia wykorzystywanie tylko najwyższej jakości, zdrowych składników – czerwonego żeńszenia, zielonej herbaty, soku Yuzu, przyprawy z opuncji figowej czy enzymów z ziół górskich. Sam proces fermentacji też ma znaczenie, gdyż dzięki niemu nasze kimchi zachowuje świeżość i dobrą jakość nawet przez dwanaście miesięcy – bez użycia jakichkolwiek konserwantów. Proszę mi wierzyć – tak dobre kimchi ciężko znaleźć nawet u nas, w Korei.

Dlaczego wybraliście Państwo Polskę jako kierunek rozwoju sprzedaży kimchi? Skąd wynikają wzrosty sprzedaży w Polsce i rosnąca popularność produktu?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. – Polska to doskonały kierunek rozwoju sprzedaży kimchi z bardzo prostego powodu – Polacy uwielbiają pikantniejsze potrawy, takie jak kimchi. A ono doskonale łączy się z wieloma polskimi potrawami, które zawierają mięso, warzywa, makarony czy chleb. Stąd możemy dostarczać nasze produkty w konkurencyjnej cenie jako producenci kimchi do wszystkich krajów europejskich. Oprócz tego, na popularność kimchi ma wpływ też to, że Polacy coraz chętniej sięgają po zdrową żywność – a kimchi doskonale wpływa na odporność i układ pokarmowy naszych organizmów.

Rafał Tusznio, właściciel firmy Lucky Fish – Mało kto o tym wie, ale w Polsce mieszka spora grupa Koreańczyków, którzy codziennie używają kimchi w swoim menu. Do niedawna kimchi można było znaleźć jedynie w dobrych, koreańskich restauracjach. Od około 3 lat, wraz ze wzrostem świadomości polskiego społeczeństwa oraz zmianą nawyków żywieniowych, Polacy coraz chętniej zwracają swoją uwagę w stronę kimchi, poszukując bardzo dobrych produktów w świetnych cenach. Lucky Fish od kilku lat zabiega o miejsce dla tego produktu na półkach sklepowych. Wcześniej sytuacja miała się podobnie przypadku sałatki z wodorostów morskich – wakame, gdzie produkt był oceniany przez klientów jako smaczny i interesujący, ale zbyt ryzykowny, aby umieścić go w asortymencie. Teraz wszystko to się zmienia – otwieramy się na nowe smaki.

Gdzie zatem aktualnie dostępne jest w Polsce kimchi? W supermarketach? A może innych miejscach?

James Jang - CEO Foodberry Co. Ltd. – Nasze kimchi dostarczamy do głównych i najpopularniejszych supermarketów w Polsce – Biedronki i Carrefoura.

Rafał Tusznio, właściciel firmy Lucky Fish – Warto dodać, że oryginalne, koreańskie kimchi oferujemy w zasadzie tylko my. Jakościowe kimchi można również znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością oraz specjalistycznych sklepach z żywnością azjatycką. Chciałbym tu uczulić na produkty „kimchi podobne”- aby ich uniknąć, należy zwrócić uwagę na skład, konserwanty oraz sposób przetworzenia. Wysoka pasteryzacja zabija prawie 100% żywej flory bakteryjnej, przez co pozbawia produkt wartości prozdrowotnych

Jak sprzedaje się kimchi w Polsce? Czy sprzedaż ta rośnie z roku na rok? O ile?

Andrzej Kalita, właściciel firmy Lucky Fish – Jest to z pewnością rynek rosnący, natomiast ciągle niszowy. Kimchi kupują obecnie głownie młode osoby z miast, o wyższej świadomości co do reguł odżywiania, a także podróżnicy i eksperymentatorzy, lubiący próbować nowych smaków i procesów gotowania. Kimchi Lucky Fish jest także produktem dla wegan. Dodam także, że proces wprowadzania nowego produktu z obcej kuchni na nasz rynek jest długi, ale bardzo satysfakcjonujący. Wiemy o tym, bo jako pierwsi wprowadzaliśmy na masowy rynek jakościowe sushi, oryginalne kimbapy oraz wspomnianą już sałatkę wakame. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, jakich jeszcze dań kuchni koreańskiej warto spróbować, zapraszam już wkrótce do odwiedzenia naszej strony internetowej - www.koreanskiekimchi.pl.