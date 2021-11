Manufaktura na skalę masową? Idealne połączenie ze znakiem GTS

Wprowadzenie do produkcji wyrobów z oznaczeniem Gwarantowana Tradycyjna Specjalność nie jest proste. Trzeba bowiem spełniać wiele restrykcyjnych norm i wymogów nie tylko na etapie produkcji, ale już na samym początku, gdy wybieramy surowiec. Wszystko po to, by finalnie powstał wyjątkowy, tradycyjny produkt charakteryzujący się unikalną jakością.

To, że dobre jedzenie ma znaczenie, to powszechnie znana teza. Możemy jednak powiedzieć również, że dobre jedzenie ma oznaczenie, a jednym z cenniejszych jest znak GTS, czyli Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Klienci coraz bardziej doceniają wysoką jakość kupowanych produktów. Płacą za nie coraz więcej, by mieć pewność, że jedzą posiłek bez sztucznych dodatków i zbędnych konserwantów. To dobry znak, bo oznacza, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome, iż dobre jedzenie jest niezwykle istotne. A jako że w bardzo bogatej ofercie sklepów niełatwo w prosty i szybki sposób wychwycić te najlepsze produkty spożywcze, to z pomocą przychodzą klientom właśnie takie oznaczenia jak Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Znak ten daje konsumentom potwierdzenie realnych wartości, jakie niesie ze sobą dany wyrób. Znak ten przyznawany jest produktom, które charakteryzuje znakomita jakość i tradycyjny charakter. To wyroby wytwarzane z najlepszych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury. Spełnienie tych warunków nie jest proste, gdyż niełatwo dziś – zwłaszcza na skalę masową – wytwarzać dobra rodem z manufaktury czy małego zakładu rzemieślniczego.

Dlatego też wyroby, które posiadają znak GTS tworzą wąskie i elitarne grono, a samo oznaczenie jest tak cenne i pożądane przez producentów żywności w Polsce. Na rynku można znaleźć min.: – Kabanosy Staropolskie, Kiełbasę Krakowską Suchą Staropolską i Kiełbasę Myśliwską Staropolską – ze znakiem GTS.

To gwarancja zachowania procedur, jednolitego składu, powtarzalności smaku i jakości produktów. Dlatego połączenie masowej produkcji z tradycyjnym, doskonałym składem i najwyższej jakości surowcami, to perfekcyjna mieszanka.